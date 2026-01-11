Déjà endeuillée par la perte de son mari, elle sauve de justesse son Golden Retriever visé par un empoisonnement

Déjà profondément éprouvée par un drame, une Californienne a bien failli perdre un autre membre aimé de sa famille. Son chien, cible d’un acte aussi cruel qu’inquiétant, a frôlé le pire dans des circonstances qui laissent peu de place au hasard.

Après avoir perdu son mari, Sabrina Bazzo a bien cru vivre la même tragédie avec son chien, ce dernier ayant été victime d’une tentative d’empoisonnement, rapportait KWQC .



Le canidé en question est un Golden Retriever répondant au nom de Bruno. Sa maîtresse, qui habite San Diego en Californie (Etats-Unis), pense que quelqu’un dans le voisinage cherche à l’éliminer. Elle avait d’ailleurs déjà reçu des menaces à son sujet.



Récemment, Sabrina Bazzo a vu son chien mâchouiller un objet mystérieux alors qu’il se trouvait dans la cour arrière de la maison. “C'était assez petit, de la taille de la paume d’une main, raconte-t-elle. Il y avait une ficelle enroulée autour.”

Elle s’est approchée pour l’examiner et s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un morceau de viande. A l’intérieur se trouvait un produit chimique de couleur bleue. “Puis j'ai vu ces pièces qui ressemblaient à du métal, des crochets en métal, poursuit-elle. C'est là que j'ai complètement paniqué.”



Elle a tout de suite emmené son ami à 4 pattes chez le vétérinaire. D’après ce dernier, la substance était très probablement un raticide. Le praticien a dû aider Bruno à l’évacuer de son organisme. Le chien s’en remet doucement.

La viande empoisonnée avait vraisemblablement été jetée par-dessus la clôture. Par qui ? Sabrina Bazzo l’ignore, car il y a plusieurs maisons derrière la sienne.

“Dans l'ensemble, nous entretenons de bonnes relations avec nos voisins, mais je ne les connais pas tous aussi bien que je le devrais”, dit-elle.

Une source de réconfort pour David et sa famille

La propriétaire de Bruno indique avoir reçu des menaces de mort alors qu’elle faisait campagne pour le conseil scolaire du district de San Diego durant la pandémie. En outre, il y a quelques mois, elle avait trouvé une lettre anonyme dont l’auteur lui ordonnait de manière grossière de faire taire son chien.



La réception de ce message était d’autant plus douloureuse qu’elle avait lieu alors que son mari David venait de décéder d’un cancer du cerveau.

Bruno avait d’ailleurs été adopté par leurs filles lorsque David était sorti de l’hôpital. Le chien avait été “d’un grand réconfort pour notre famille pendant cette période difficile”.

Sabrina Bazzo va faire installer des caméras de surveillance chez elle. Les faits ont été signalés aux forces de l’ordre, qui ont ouvert une enquête.