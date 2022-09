Découvrez les 10 essentiels de l'automne pour accueillir au mieux votre nouveau chiot ou chaton

Le chiot ou le chat fraîchement adopté a besoin de conditions optimales pour s’acclimater à ses nouveaux maison et entourage. Le choix des équipements et la mise en place d’un cadre propice sont déterminants lors de cette phase. Nous vous y aidons en vous proposant cette sélection spéciale rentrée et automne.

Les adoptions sont en recrudescence durant cette période de l’année, marquée à la fois par la rentrée et l’approche de l’automne. Offrir un toit et une vie de famille à un chiot ou un chat est une démarche des plus nobles et une merveilleuse expérience. C’est la promesse d’une longue et belle histoire d’amitié, dont les premiers jours sont cruciaux.

La préparation de l’arrivée de l’animal chez soi et la qualité de son accueil sont, en effet, extrêmement importants, sachant que tout est nouveau et inédit pour lui. Pour l’aider à s’adapter à son nouvel environnement et l’accompagner dans cette étape pleine d’enjeux, un certain nombre d’accessoires sont à mettre à sa disposition. Le maître lui-même doit y être préparé en s’organisant et en ayant les connaissances nécessaires.

Découvrons, justement, les 10 essentiels sélectionnés pour accueillir son jeune chien ou chat en cette saison, proposés par des sites de référence et réputés pour la qualité de leurs produits et services.

Pour le confort de l’animal

A son arrivée, le chiot et le chaton ont besoin de confort et de réconfort. Il est indispensable de leur fournir les accessoires leur permettant de se rassurer, se reposer et dormir dans de bonnes conditions, ce qui les aidera à trouver leurs repères.

Le panier pour chat et chien Bella Terra, de la marque Comme Un Roi, est parfait pour le nouvel arrivant. Esthétique avec son joli design et ses couleurs de saison, il est également confortable et pratique. 100% made in France, ce panier est au tarif de 64,95€ chez Comme Un Roi, qui présente d’ailleurs sa nouvelle collection à partir du 20 septembre sur son site.

Aussi, pour le chaton ou le chiot qui découvre son nouvel environnement, le besoin d’apaiser son anxiété est bien réel. Le doudou Lucky par Nala & Milo, disponible chez Ooba Ooba, remplit parfaitement ce rôle grâce à sa douceur et ses battements de cœur. Prix moyen constaté : 34,90€.

Le nourrir et l’hydrater

L’alimentation et l’hydratation sont des aspects essentiels de la vie de l’animal de compagnie. Ils doivent faire l’objet d’un soin et d’une attention particuliers. De leur qualité dépendent la santé et le bien-être du chiot ou du chaton.

Aliments complets et équilibrés, les Cuisinés pour chien & chat disponibles chez Hamiform proposent des recettes saines, sans additifs, conservateurs ou colorants. Ce sont, en plus, des repas fabriqués en Bretagne, région où la marque a vu le jour. L’unité de 290 grammes est à 3,60€.

Parallèlement à l’alimentation, il est indispensable de faire en sorte que son compagnon s’hydrate suffisamment. La fontaine à eau pour chat Catit Pixi est une précieuse alliée dans ce domaine avec ses multiples fonctionnalités et avantages. Encourageant le félin à boire régulièrement, elle contribue grandement à sa bonne santé urinaire et rénale. Son niveau d’eau visible, son système d’alerte, sa pompe automatique, ses 3 modes d’abreuvement et son application gratuite en font un accessoire de tout premier plan à l’adoption de l’animal, puis tout au long de sa vie. Cette fontaine à eau pour chat Catit Pixi est disponible en 4 couleurs (rose, bleu, vert, blanc) au prix moyen constaté de 141,55€.

Prendre soin de lui

Les yeux et les oreilles du chien et du chat sont des parties particulièrement sensibles ou pour lesquelles l’hygiène est d’une importance capitale. Celle-ci doit être assurée avec des produits adaptés et de qualité.

Les soins nettoyants auriculaire Murmure et oculaire Regard, par Truffe & Moustache, sont idéals, puisqu’ils sont composés à plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Par ailleurs, ces produits doux, purifiants et apaisants sont fabriqués en France. Prix moyen constaté : 29,90€.

Le brossage est tout aussi essentiel, puisqu’il permet d’entretenir à la fois l’hygiène, la santé et la beauté du poil et de la peau de l’animal. Il contribue aussi à son bien-être, puisqu’il s’apparente à une séance de massage superficiel. La brosse Anju Beauté (9,99€) permet de lustrer le pelage du chien ou du chat, tout en aidant à éliminer les poils morts et les impuretés.

Promenades et garde

A la rentrée se pose la question de la garde de son animal de compagnie. On est absent pendant une grande partie de la journée et on est forcément moins disponible pour le promener.

Emprunte mon Toutou propose une solution maline et pratique dans ce cas de figure. Cette plateforme met en relation propriétaires canins et « emprunteurs », qui s’occupent de leurs amis à 4 pattes et les promènent. Emprunte mon Toutou compte aujourd’hui plus de 600 000 membres partout en France. Tarifs à partir de 10€.

Pour des sorties élégantes et stylées, French Bandit propose un kit de balade à 98€ sortant résolument des sentiers battus. Il est composé d’un collier, d’une laisse et d’une pochette pour sac à crottes assortis.

Toujours chez French Bandit, le Harnais pour chat à 63€ assure un maintien, un confort et une sécurité optimaux pour le félin durant les promenades.

A lire aussi : Une famille adopte une femelle Golden Retriever et la réunit avec son chiot. Les retrouvailles émeuvent des millions d'internautes (vidéo)

L’éduquer

L’éducation du chiot commence tôt. Après lui avoir laissé le temps de digérer son arrivée, il est indispensable de commencer à lui inculquer les bases de la vie à la maison et en groupe. Nature de Chien met à la disposition des propriétaires plusieurs formations pour éduquer son jeune ami canidé. Des sessions qui s’effectuent en ligne et permettant de faire le plein d’informations et de conseils sur tous les aspects de la question : apprentissage, comportement, socialisation… Tarif : à partir de 29€.