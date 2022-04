Découvrez l'histoire attendrissante de cette amitié entre un chien et un poulet

Les histoires d’amitié entre animaux d’espèces différentes font toujours chaud au cœur. Celle qui existe entre un chien appelé Gus et une poule nommée Lucky est particulièrement attendrissante.

Gus est un Bulldog Anglais. Lucky, elle, est une poule à besoins spéciaux. A priori, ces 2 animaux n’ont pas grand-chose en commun et il semblerait surprenant de les voir passer du temps ensemble. C’est pourtant bien le cas ; le canidé et la gallinacée sont les meilleurs amis du monde, comme le raconte Daily Paws.



Gus and Lucky / Facebook

Ils avaient tous 2 été adoptés par Chandler Coate, qui confie les avoir fait se rencontrer sans vraiment les y préparer. Lucky était loin d’être rassurée les premiers jours en voyant Gus. Toutefois, lorsqu’elle a fini par comprendre qu’il ne lui ferait rien de mal, elle a commencé à s’attacher au quadrupède.

« Les poulets veulent naturellement être en groupe, explique leur propriétaire. Lucky a commencé à graviter autour de lui ».



Gus and Lucky / Facebook

« Ils ont apporté tant de joie et de bonheur à ma famille »

La poule et le chien sont ainsi devenus inséparables. Ils font énormément de choses ensemble, mais ce qu’ils préfèrent, c’est dormir et manger côte à côte. Lucky suit Gus partout et il lui arrive même de l’imiter, notamment lorsqu’il demande de la nourriture. Elle a également pris l’habitude de glousser quand le Bulldog Anglais aboie. « Je pense qu’elle apprend à devenir un chien », s’amuse Chandler Coate.



Gus and Lucky / Facebook

Leur propriétaire a créé une page Facebook consacrée au duo, et suivie par plus de 1600 personnes. Elle se dit consciente de la chance qu’elle d’être témoin de cette merveilleuse amitié, dont tout le monde autour d’eux profite. « Gus et Lucky sont bien ensemble parce qu’ils s'enrichissent mutuellement, indique-t-elle à ce propos. Ils ont apporté tant de joie et de bonheur à ma famille, et puis cela s'est répandu pour apporter de la joie, des rires et du bonheur à tous ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux ».

A lire aussi : La vidéo empreinte de douceur d'un couple de chiens heureux de se retrouver



Gus and Lucky / Facebook