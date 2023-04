Découvrez l’Atelier Royal Canin : un lieu d’expérience unique au service de l’animal et de son propriétaire

C’est en plein cœur de Paris, au 142 Boulevard Saint-Germain, que se trouve l’Atelier Royal Canin. Dans ce concept-store respectueux du bien-être animal, chaque espace a été pensé pour amener les propriétaires de chiens et de chats à mieux comprendre les besoins de leur compagnon. Des ateliers 100% gratuits y sont régulièrement organisés, et vous offrent de précieux conseils afin de vivre une relation épanouie avec votre animal.

L’Atelier Royal Canin est un univers exclusivement dédié au bien-être et à l’équilibre de votre boule de poils préférée. Cette boutique de proximité, dans laquelle se trouvent accessoires et aliments de la marque éponyme, regorge de différents corners :

adoption chiot-chaton, pour informer les futurs propriétaires et accompagner les nouveaux adoptants ;

weight control, pour contrôler le poids de votre animal ;

espace nutrition, pour découvrir l’alimentation la plus adaptée à votre animal ;

vet corner, un espace ludique sur l’importance de la médecine préventive vétérinaire ;

espace partenaires, dédié aux événements grand public.

Une équipe passionnée vous accueille à l’Atelier Royal Canin du mardi au samedi, de 10h à 20h, et vous écoute pour vous aider à mieux comprendre votre fidèle compagnon. Les conseillers en nutrition et comportement sauront vous orienter vers des professionnels de confiance si nécessaire (vétérinaires, toiletteurs, éleveurs, etc.).

@ Adrien Thibault

L’Atelier Royal Canin, c’est aussi la possibilité de profiter de rendez-vous gratuits et personnalisés afin de répondre aux besoins de votre animal grâce à des conseils sur mesure. Une opportunité rêvée pour augmenter le confort de vie de votre petit protégé et maintenir sa bonne santé sur le long terme.

Des ateliers 100% gratuits pour partager un moment de complicité avec son animal

Ce lieu dispose également d’un programme d’évènements riches et variés, qui vous donnent l’occasion de partager de nombreuses activités avec votre animal en plein cœur de Paris. Des journées d’adoption responsable, des promenades éducatives et des ateliers de sociabilisation pour chiots y sont régulièrement organisés.

@ Adrien Thibault

L’Atelier Royal Canin mettait déjà les Teckels à l’honneur le 11 mars dernier, en conviant toutous et propriétaires à une balade éducative canine encadrée par un éducateur spécialisé de My Pet Education. Les chiens ont ainsi pu entretenir leurs liens sociaux, pratiquer une activité physique, et travailler sur leur apprentissage.

Vous voulez rejoindre cette aventure ? Alors, n’attendez plus et réservez votre place pour découvrir les prochains évènements de l’Atelier Royal Canin :

Le 29 avril : Talk & Walk - Balade Educative Canine dédiée aux Cockers ;

Le 16 mai : Atelier Sociabilisation - Préparez votre chiot MAXI à sa vie d'adulte ;

Le 3 juin : Talk & Walk - Balade Educative Canine dédiée aux Spitz Nains.

@ Adrien Thibault