A la découverte de Savage, des accessoires pour chien stylés, confortables et éco-friendly

Avec ses accessoires pour chien au design audacieux, faits à la fois pour plaire et assurer le confort de l’animal en toute circonstance, Savage sort résolument du lot. Si l’on y ajoute sa démarche éthique et éco-friendly, les produits d’exception que cette jeune marque parisienne propose méritent notre attention.

On peut tout à fait concilier style, bien-être et préservation de l’environnement lorsqu’il est question d’accessoires pour chien. Savage en est la parfaite illustration, avec ses harnais, colliers et laisses de nouvelle génération.

Des créations qui revendiquent totalement le caractère « pas sage » de leur design et s’inscrivant dans l’air du temps, pour des promenades placées sous le signe de l’élégance et du respect de la nature.



Collier street-art, laisse flashy ou harnais upcyclé et imperméable, les produits Savage sont conçus pour le bien-être du chien qui le porte. Ils sont certifiés par l’ostéopathe animalier Raphaël Caron, offrant une grande liberté de mouvement tout en étant robustes grâce à des sangles et coutures haute résistance.



Des accessoires éthiques et respectant la nature

Fashion et confortables à souhait, les accessoires canins Savage se veulent aussi éthiques et green. Les créateurs de la marque gardent à l’esprit que l’industrie du textile est la 2e plus polluante au monde et mettent un point d’honneur à ce que l’empreinte carbone de Savage soit la plus réduite possible.

C’est pourquoi ils privilégient les productions écologiques et locales, la conception et la confection made in France, les tissus labellisés (Oeko-Tex, Vegan…), les matières de récupération, des processus éco-friendly (impression certifiée GOTS), ainsi qu’un packaging recyclé et recyclable.

Derrière Savage, une équipe de passionnés

De quoi faire plaisir à Bowie, qui est, en quelque sorte, l’égérie de la marque Savage. Ce Pomsky (croisé Spitz Allemand / Husky Sibérien) au nez rose et aux yeux vairons, star montante d’Instagram, est particulièrement exigeant en matière d’accessoires, notamment les harnais.



Véritable fashionista canin, il est arrivé en 2020 dans la vie de Nathalie Mauppin, co-fondatrice de Savage. Forte d’une expérience de plusieurs années dans la mode, elle a décidé de créer sa propre enseigne en s’inspirant en grande partie sur l’inimitable Bowie.

Aymeric Duchemin, co-fondateur, les accompagne dans cette aventure par ses talents de graphiste.

Les accessoires pour chien Savage sont à découvrir sur le site de la marque.

