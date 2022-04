Découverte d'une chienne et de ses 8 chiots enfermés au milieu des détritus : la SPA porte plainte contre leur propriétaire

Dans les Yvelines, un homme a été placé en garde à vue et sera jugé pour avoir laissé sa chienne et les 8 chiots de cette dernière enfermés dans un local technique. Les chiens étaient détenus dans des conditions horribles, entre exiguïté, insalubrité et privation de nourriture et d’eau notamment.

La SPA a porté plainte contre un homme ayant enfermé une chienne et ses petits dans un local technique, rapportait France Bleu. Les canidés ont été pris en charge et sont hors de danger.

Le 24 mars dernier, une patrouille de police avait été alertée par les pleurs de chiens émanant d’un parking au sous-sol, rue de l’Echo à Chanteloup-les-Vignes (78). Le lendemain, elle est revenue en compagnie d’une unité cynophile. Les policiers ont ainsi découvert, dans un local technique rempli de détritus, non aéré ni éclairé, toute une famille de chiens.



Police Nationale 78 / Twitter

Il s’agissait d’une femelle American Bully et de ses 8 chiots. En plus d’être enfermés dans la saleté et l’obscurité, ils n’avaient ni nourriture ni eau à leur disposition.

Le propriétaire a été identifié et placé en garde à vue, apprend-on grâce au tweet de la Police Nationale 78 relatant cette triste affaire.

Le prévenu avait un autre chien

L’individu a expliqué qu’il ne savait pas quoi faire des chiots, qu’il n’avait pas prévu cette portée. Toujours d’après ses dires, il projetait de les donner et n’avait pas l’intention de les vendre. Aux enquêteurs de la police, il a également indiqué qu’il avait un autre chien en Normandie et qu’il souhaitait en faire don.

L’homme en question devra en répondre devant la justice. Il comparaîtra pour sévices raves et actes de cruauté envers animal domestique, précise France Bleu.