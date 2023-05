De l'ombre à la lumière : Noelle, chienne enfermée dans une cave, a pris une fabuleuse revanche sur la vie

Noelle a vécu l’horreur alors qu’elle attendait des bébés, mais aujourd’hui, sa vie n’est vraiment plus la même. La Berger Australien a réussi à s’offrir un nouveau départ inespéré, et elle compte bien profiter de chaque instant !

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de l’histoire de Noelle, une Berger Australien victime d’une grande négligence. En début d’année, elle avait été retrouvée dans le sous-sol d’une maison de la ville de Kelowna, au Canada, et sauvée par les bénévoles de la BC SPCA (British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Un vécu catastrophique

Eileen Drever, membre de l’association, raconte que la chienne « n’avait aucune protection contre le froid, à l’exception d’un saupoudrage de paille et quelques serviettes sales », et qu’elle « était entourée de tas d’excréments et d’urine ». Des conditions de vie désastreuses.

Suite à son sauvetage, Noelle a réservé une grande surprise à ses bienfaiteurs : elle a donné naissance à 7 chiots ! Heureusement, tout le monde était en parfaite santé. La Berger Australien avait fait preuve d’un courage remarquable, en dépit de ses souffrances.

Les chiots et leur maman ont ensuite rejoint leurs foyers adoptifs. Noelle n’a pas tardé à taper dans l’oeil de la famille de ses rêves, et depuis, elle mène une véritable « vie de luxe », comme l’a rapporté le Saanich News il y a quelques jours.

Une fabuleuse revanche sur la vie

Véritable miraculée, Noelle croque la vie à pleines dents et savoure chaque moment du quotidien. Les choses les plus simples sont ce qui la rend la plus heureuse. « Elle adore l’eau et la neige, elle est une grande fan des jouets fourrés au beurre de cacahuète, elle aime faire des randonnées et se salir, et elle adore les câlins, surtout le matin », a confié sa nouvelle maîtresse.

BC SPCA

« Noelle est une chienne formidable à avoir à ses côtés, c’est fabuleux de la voir s’adapter à la vie normale d’un chien. Nous travaillons encore un peu sur sa socialisation, mais nous nous amusons beaucoup et vivons de superbes aventures ensemble », a-t-elle ajouté, pleine d’espoir pour l’avenir.