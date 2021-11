Dans une lettre émouvante, ce chien sénior rêvant d'être adopté formule des demandes spéciales à sa future famille

Dans l’espoir de lui trouver un adoptant, une association a publié une lettre émouvante où un chien sénior aux besoins spéciaux explique ce qu’il attend de sa future famille. Il demande, entre autres, à emporter son panier et à ce qu’on lui laisse le temps de faire confiance et de s’habituer à son nouvel environnement.

Zac est un adorable chien sénior de 12 ans. Ce croisé Jack Russell Terrier / Chihuahua n’a qu’un rêve : être adopté. Seulement, il a rencontré quelques difficultés dans sa vie, et son futur foyer devra répondre à un certain nombre de critères. Il a donc « écrit » une lettre à ses prochains maîtres pour leur énumérer ses besoins spécifiques et ses attentes vis-à-vis d’eux, comme rapporté par Manchester Evening News.

Un texte particulièrement touchant et plein d’humour, publié sur le site du refuge qui l’a recueilli et où on lui donne la parole.



Manchester Dogs Home

Depuis le confinement de l’an dernier, Zac est pris en charge par l’association Manchester Dogs Home à Harpurhey, dans la banlieue de Manchester en Angleterre. Le canidé n’avait pas supporté la vie au refuge, et avait donc été confié à l’un de ses bénévoles.

A présent, il est prêt à être adopté, mais sa future famille doit posséder des caractéristiques particulières, en adéquation avec sa personnalité. Dans ladite lettre, Zac commence par interpeller ses futurs propriétaires au sujet de son apparence : « Avez-vous vu mes photos ? Qu’en pensez-vous ? Mignon, non ? Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que les apparences peuvent être trompeuses ? »

« Cela prendra probablement du temps, mais nous pouvons y arriver ensemble »

Il spécifie ensuite qu’il a besoin d’être le seul animal de la maison et qu’ils lui « faut du temps pour s’habituer aux étrangers », ajoutant qu’il doit « le faire à [sa] manière et à [son] rythme. »

Zac explique, par ailleurs, qu’il préfèrerait une famille sans enfant et qu’il n’aime que les promenades par beau temps. Le quadrupède prévient qu’il doit emmener son panier dans son nouveau foyer, et se dit prêt à partager son jouet préféré, une balle qui couine en l’occurrence.

A lire aussi : Abandonné par son ancien propriétaire, ce chien senior retrouve l'amour à 17 ans



Manchester Dogs Home

« Une fois que je vous ferai confiance, je serai l’ami le plus fidèle, le plus aimant et le meilleur que vous ayez jamais eu. Je ferai tout pour vous plaire et vous faire sourire. Je vous laisserai même me gratter la poitrine », poursuit l’auteur de la lettre. « Cela prendra probablement du temps, mais nous pouvons y arriver ensemble. »