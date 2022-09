Dans son nouveau numéro, le show "La Touche Animale" s’intéresse au monde de la Pet Influence avec des invités canins de marque

Vous avez rendez-vous ce soir à 19h avec Yoann Latouche et ses invités pour le 6 e épisode de La Touche Animale, le show des amoureux des animaux de compagnie. Un numéro consacré à des acteurs de plus en plus en vue et suivis dans le monde animal : les influenceurs.

La semaine dernière, la santé de l’animal et bien d’autres aspects importants de sa vie ont animé les échanges entre Yoann Latouche et son invitée, la vétérinaire Hélène Gateau, lors du 5e numéro de « La Touche Animale ». Ce soir, l’expert animalier donne la parole à d’autres protagonistes de l’univers de l’animal de compagnie à l’occasion du nouveau numéro de ce show, diffusé en direct à 19h sur l’application Brut., puis en replay sur Woopets.

Le thème du rendez-vous de ce mardi 27 septembre sera : « Comment devient-on Pet Influenceur ? »

Les invités du jour sont 2 célébrités animales et leurs humains très suivis sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, où les publications relatant leur quotidien et leur participation à différents évènements sont attendues avec impatience par leurs nombreux followers. Il s’agit de @malcolm_the_akita et de @pumba.thelion.

Vedette du compte @malcolm_the_akita (92,3K abonnés), Malcolm l’Akita Américain est un « dog model » à succès, originaire de Bordeaux où on le surnomme l’ours. Egérie de Croquetteland, il est le vainqueur du WIBA « Best Animal Account ». Sa maîtresse May est passionnée de photographie, à laquelle elle s’adonne d’ailleurs grâce à Malcolm.

Pumba est, quant à lui, un Golden Retriever avec toutes les qualités et facéties que les représentants de la race sont capables de montrer. On peut s’en rendre compte en découvrant les adorables photos et vidéos alimentant régulièrement son compte Instagram, suivi par 129 000 abonnés. Il est également présent sur YouTube et TikTok, avec respectivement 3000 et 600 000 fans.

A lire aussi : La vidéo attendrissante d'un chien qui devient la maman de substitution pour ces chatons pendant que leur mère prend une pause

L’activité de pet influenceur à la loupe

Leurs propriétaires parleront longuement à Yoann Latouche et aux internautes / téléspectateurs de leur expérience en tant que pet influenceurs. Ils aborderont les diverses facettes de leur activité en répondant aux questions suivantes :

Comment débute-t-on dans la Pet Influence ?

Est-ce que l’animal est bien traité ?

Quelle rémunération ?

Pour suivre ce 6e numéro de La Touche Animale, connectez-vous sur l’application Brut. ce mardi 27 septembre à 19h. Cet épisode sera également disponible en rediffusion sur Woopets.