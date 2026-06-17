D’après une étude scientifique, votre chien se souvient de vos actions passées grâce à une mémoire épisodique

Avez-vous remarqué ? Votre compagnon 4 pattes semble se souvenir d’événements passés, parfois longtemps après qu’ils se sont produits. Une étude publiée dans la revue « Current Biology* » a montré que les chiens sont capables de se rappeler des actions humaines observées auparavant, même lorsqu’ils ne s’attendaient pas à devoir les mémoriser. Cette découverte constitue une preuve de ce que les scientifiques appellent « mémoire épisodique ».

L'étude, menée à l'Université Eötvös Loránd de Budapest, visait à déterminer si les chiens peuvent se souvenir d'événements passés de manière comparable à la mémoire épisodique humaine. Cette dernière permet de revivre mentalement des expériences spécifiques du passé.

Pour tester cette capacité, les chercheurs ont utilisé la méthode dite « Do as I Do » (« Fais comme moi »). Les toutous participants avaient été entraînés à reproduire certaines actions effectuées par leur humain après avoir entendu une commande spécifique.

Dans un second temps, les scientifiques ont modifié le protocole. Les canidés observaient toujours leur humain réaliser une action, mais étaient ensuite habitués à adopter un comportement différent, comme se coucher. Ainsi, ils ne s'attendaient plus à devoir imiter ce qu'ils venaient de voir. C'est précisément cet effet de surprise qui permettait de tester leur mémoire de l'événement observé.

Une mémoire épisodique chez les chiens

Lorsque les scientifiques demandaient soudainement aux chiens de reproduire l'action observée auparavant, ceux-ci étaient capables de le faire avec succès, alors même qu'ils n'avaient aucune raison de penser qu'ils devraient mémoriser cette action.

Les animaux ont démontré cette capacité après des délais de quelques minutes, mais également après des périodes plus longues. Comme chez l'humain, leurs performances diminuaient avec le temps, signe que le souvenir s'estompait progressivement.

Pour les auteurs de l’étude, cette aptitude constitue une preuve solide de l'existence d'une mémoire épisodique chez le meilleur ami de l’Homme. Ainsi, ce dernier ne se contente pas d'apprendre des associations ou des habitudes, il peut aussi se rappeler un événement particulier vécu dans le passé.

Une étude pour en apprendre toujours plus sur les capacités cognitives des chiens

Cette découverte contribue à mieux comprendre la richesse des capacités cognitives canines. Elle suggère que les chiens prêtent davantage attention à notre comportement quotidien qu'on ne l'imagine et qu'ils sont capables d'en conserver une trace en mémoire.

L'étude remet également en question l'idée selon laquelle la mémoire épisodique serait réservée aux humains ou à quelques espèces particulièrement évoluées. Les chercheurs estiment que cette faculté pourrait être plus répandue dans le règne animal qu'on ne le pensait jusqu'à présent.

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Pour les propriétaires de toutous, ces résultats apportent aussi une explication scientifique à certaines observations du quotidien. Leur boule de poils ne réagit peut-être pas toujours par habitude. Elle peut se remémorer un moment particulier vécu (situation, geste…) grâce à la mémoire épisodique.

*« Recall of Others’ Actions after Incidental Encoding Reveals Episodic-like Memory in Dogs », Claudia Fugazza, Akos Pogany, AdAm Miklosi, Current Biology, volume 26, article 23, p. 3209-3213, 2016.