D'appât pour les combats canins à grand-frère bienveillant, l'émouvante destinée d'un Pitbull sauvé par une passionnée

Logan avait subi les pires sévices avant de se retrouver livré à lui-même dans la rue. Atteint d’une maladie grave et affaibli, ce chien était au bord du gouffre jusqu’à l’intervention d’une association et de sa fondatrice au grand cœur.

Logan le Pitbull est né au Mexique, où il ne connaissait que négligence et cruauté. Il servait, en effet, d’appât pour entraîner d’autres chiens au combat. Ses bourreaux avaient élimé ses dents pour l’empêcher de ses défendre pendant que ses congénères étaient encouragés à le mordre, rapporte Bored Panda.

Quand ils s’étaient rendu compte qu’il devenait beaucoup trop faible pour résister aux assauts, ils avaient fini par se débarrasser de lui. De jour au lendemain, Logan s’était retrouvé à errer seul dans la rue.

Une association basée à Tijuana, près de la frontière américaine, l’a recueilli et soigné. Au refuge, les vétérinaires ont découvert qu’il souffrait d’une tumeur vénérienne transmissible canine. Egalement appelée sarcome de Sticker, cette tumeur cancéreuse se développe dans les parties génitales des chiens et se transmet par accouplement, morsure ou léchage.



Logan a traversé la frontière en août 2022 pour être pris en charge par Animal Rescue Mission, association basée à Los Angeles et fondée par Shira Scott Astrof. Dès le départ, cette dernière s’est démenée pour aider le Pitbull à survivre et à remonter la pente.



Logan a commencé ses séances de chimiothérapie et son état de santé s’améliorait de jour en jour. Malgré tout ce qu’il avait subi, il a toujours été adorable et affectueux à l’égard des humains.

« Dès la seconde où j'ai rencontré Logan, j'ai été séduite. Malgré son extrême faiblesse, il voulait juste être aimé et donner de l'amour », raconte Shira Scott Astrof, qui s’est énormément attachée à lui.



La nouvelle vie de Logan en famille d’accueil

Au refuge, Logan s’est lié d’amitié avec une chienne de 3 ans appelée Leah, sauvée de la rue elle aussi. Il en est devenu le grand-frère, en quelque sorte, lui apportant soutien et réconfort. Il a adopté la même attitude avec d’autres chiens secourus par l’association ; par sa présence rassurance, il les aide à surmonter leurs peurs et traumatismes.



Récemment, une famille d’accueil a été trouvée pour Logan et Leah. C’est donc ensemble et au sein d’un foyer aimant qu’ils ont pu entamer un nouveau chapitre de leur existence, en attendant d’être adopté définitivement.

« Je suis reconnaissante, non seulement parce que tu as survécu, mais aussi parce que tu as voulu poursuivre la vie que tu mérites », a ainsi écrit Shira Scott Astrof sur son compte Instagram après le départ de Logan et son amie.