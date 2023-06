Cyno-Sens, l'association qui accompagne les personnes en situation de handicap dans la formation de leur chien guide ou d'assistance (vidéo)

Coralie, éducatrice canin, et Vanessa, gestionnaire en ressources humaines pour une grande collectivité, mènent un projet qui leur tient à cœur. Les 2 amies, non-voyantes, président l’association Cyno-Sens, dont le but est d’accompagner les personnes en situation de handicap dans l’éducation de leurs futurs chiens guides ou d’assistance, et de développer un « faire ensemble ».

« Aujourd’hui, les gens souhaitent de plus en plus choisir leur chien et se former dans le secteur canin, explique Coralie, qui partage sa vie avec Isis, une femelle de race Berger Allemand à la retraite et un jeune Berger Australien en phase d’apprentissage. « Ça reste un animal qui a des besoins fondamentaux et une communication propre à son espèce, poursuit-elle, nos bénéficiaires désirent vraiment acquérir toutes les connaissances nécessaires pour créer la relation la plus harmonieuse possible avec leur loulou. »

Au cours de notre échange, nos interlocutrices ont tenu à préciser que les déficients visuels n’étaient pas les seuls à nécessiter un chien d’assistance. Personnes concernées par l’autisme, un handicap physique ou sensoriel, la phobie sociale ou encore une maladie chronique sont naturellement les bienvenues dans leur association.

La formation, qui dure entre 6 et 24 mois, est destinée aux âmes motivées, dont le mode de vie est compatible avec l’accueil et l’éducation d’un chien. Aucun critère de race, tant que la boule de poils est âgée entre 2 et 36 mois au début. Par ailleurs, sa taille doit être adaptée à la mission qui lui sera confiée tout au long de son existence.

© Cyno-Sens

Une action rendue possible grâce aux dons

Pour garantir un accompagnement de qualité, l’organisme établit des partenariats dans toute la France avec des professionnels du secteur. Les bénéficiaires s’engagent, notamment, à consulter un éducateur canin au moins une fois par semaine (ou tous les 15 jours en fonction de leur autonomie).

« On a également mis en place des outils de suivi pour avoir un aperçu de la progression du binôme, avec lequel on est constamment en contact », déclare Vanessa, heureuse maîtresse d'un Rhodesian Ridgeback. « On est toujours disponible pour tout le monde, mais on fonctionne beaucoup sur la confiance, renchérit Coralie, ils sont acteurs de leur vie et de leur projet. »

© Cyno-Sens

En plus de prendre une adhésion et de régler les frais de dossier, les nouveaux arrivants assument le coût des séances d’éducation « en attendant que l’association ait les fonds nécessaires pour prendre la totalité en charge, le but étant de pouvoir proposer l’accompagnement gratuitement à plus long terme ».

L’association, qui s’occupe du matériel et de la certification, lance aussi des cagnottes en ligne pour permettre aux bénéficiaires de mener à bien leurs missions. En effet, les accessoires et les entraînements avec un professionnel représentent des postes de dépenses considérables.

Information en plus et pas des moindres : Cyno-Sens accompagne les bénéficiaires dans le choix de leur chien.

© Cyno-Sens

Une association qui a du chien !

Cyno-Sens fonctionne un peu comme une grande famille, où chacun (humain et animal) trouve sa place. Au fil du temps, les membres de l’association brodent de beaux souvenirs, voient des anecdotes émouvantes germer et tissent des liens solides.

Parmi les bénéficiaires, une étudiante prénommée Léa a notamment marqué les esprits. Très investie, elle gère les réseaux sociaux de l’organisme.

© Cyno-Sens

« Depuis qu’elle a son loulou en formation, elle revit, expliquent Vanessa et Coralie au micro de Woopets, elle nous touche particulièrement, parce qu’au début, elle ne pouvait rien faire seule et ne sortait pas à cause de sa phobie sociale. Grâce à son chien, avec lequel elle a noué une véritable complicité, elle a fait des pas de géants. Elle a pu passer le bac, elle prend les transports en commun et sort dans les magasins. »

Isayah, un adolescent de 14 ans, a également accompli un travail remarquable avec sa boule de poils. « Sa maman et son papa font un boulot incroyable pour éduquer la chienne, qui n’est pas facile. Ils ont mis en place beaucoup de choses et ont persévéré. C’est une famille qui s’implique énormément », indiquent nos interlocutrices. La Flat-Coated Retriever accompagne son jeune ami au collège en raison de sa phobie scolaire.

© Cyno-Sens

Bienveillance et altruisme constituent le carburant qui fait battre le cœur de l’association Cyno-Sens. Plus qu’un centre d’accompagnement à l’éducation de chiens guides et d'assistance, il s’agit d’une véritable aventure humaine.

Pour connaître les modalités d’admission, les coûts relatifs à la formation ou faire un don, rendez-vous sur le site web de l’association Cyno-Sens en cliquant ici.