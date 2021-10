Croyant sa propriétaire au travail, une chienne parcourt 3 kilomètres pour la rejoindre !

© Liza Thayer

Indy a l’habitude d’accompagner sa maîtresse au travail. Alors, quand cette dernière s’est absentée, la chienne en a déduit qu’elle s’y rendait sans elle, mais ce n’était pas le cas. L’animal a donc pris la décision d’aller la rejoindre. Elle n’a pas toutefois fait le voyage pour rien…

Liza Thayer travaille dans une résidence pour personnes âgées dans l’Etat du Connecticut (Nord-est des Etats-Unis). Elle s’y rend tous les jours en compagnie de sa chienne Indy, raconte The Dodo. Pour cette dernière, le lieu de travail de la jeune femme est devenu, en quelque sorte, sa 2e maison.

La chienne est toujours ravie de s’y rendre et d’y retrouver les résidents et le personnel. Eux sont tout aussi heureux de ses visites quotidiennes et ne manquent aucune occasion de la gâter.

Liza Thayer

Récemment, Liza Thayer avait pris une journée de congé pour assister à un mariage. Ne pouvant emmener Indy, elle a demandé à son père de s’occuper d’elle pendant son absence.

Lorsque la chienne s’est rendu compte que sa propriétaire n’était pas à la maison, elle en a conclu qu’elle s’était rendue au travail, comme à son habitude. Indy a alors pris la décision d’y aller elle aussi pour la retrouver.

Elle a réussi à échapper à la surveillance de son « pet-sitter » du jour et pris le chemin de la résidence pour séniors, espérant y rejoindre sa maîtresse. Elle a ainsi parcouru seule les 3 kilomètres séparant le domicile du lieu de travail de Liza Thayer. Des images de vidéosurveillance montrent d’ailleurs la chienne à l’œuvre dans la rue et devant le hall d’accueil de l’établissement.

Sa maîtresse n’était pas là, mais Indy a tout de même passé un agréable moment dans sa 2e maison

En la voyant arriver sans sa propriétaire, qu’ils savaient en congé, les collègues de Liza Thayer ont été très surpris. Ils ont tout de suite appelé celle-ci pour l’en informer ; leur interlocutrice n’en était pas moins étonnée.

Liza Thayer

Tout le monde a accueilli Indy à bras ouverts. Les pensionnaires lui ont offert ses friandises préférées et l’ont couverte de caresses. Même si sa propriétaire n’était pas là, la chienne n’est pas revenue bredouille de sa petite escapade.

Le supérieur de de Liza Thayer a ensuite eu la gentillesse de ramener Indy chez elle. Entretemps, son père a été soulagé d’apprendre qu’on l’avait retrouvée.

A lire aussi : La technique imparable et adorable d'un vétérinaire pour vacciner les chiens sans qu'ils le devinent

Liza Thayer