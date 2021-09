Croquetteland et la Pat'Patrouille s'associent pour sensibiliser les enfants au bien-être animal et à la possession responsable

Croquetteland et la Pat'Patrouille s'associent pour sensibiliser les enfants au bien-être animal et à la possession responsable

Croquetteland, entreprise française de commerce en ligne d'alimentation premium et d’accessoires pour les animaux de compagnie, a organisé un événement dédié à la future génération de possesseurs de chats, chiens et autres boules de poils. La journée a été rythmée par la projection privée du film La Pat'Patrouille, des échanges et des ateliers avec des professionnels du secteur.

C'est un fait : 6 Français sur 10 possèdent au moins un chat ou un chien. Les bienfaits de nos compagnons à 4 pattes, notamment pour les enfants, ne sont plus à prouver.

Ils contribuent à leur développement éducatif et social, favorisent leur autonomie et leur estime de soi, leur apportent un soutien émotionnel, renforcent leur sens des responsabilités et boostent leur activité physique.

Véritables sources de bien-être, les animaux de compagnie préservent un certain équilibre familial. C'est pour cette raison que Croquetteland promeut l'éducation des plus jeunes à la possession responsable. Pour ce faire, l'entreprise lyonnaise s'est associée au film La Pat'Patrouille.

Un plaidoyer en faveur du bien-être animal à destination des jeunes générations

Un kit contenant des produits La Pat'Patrouille

Mais qui se cache derrière la Pat'Patrouille ? Une joyeuse bande de chiens intrépides, bien sûr ! Chase, Ruben, Ryder, Skye et leurs amis ont pour mission d'arrêter Monsieur Hellinger, maire d'Aventureville, qui n'est autre que leur plus grand rival. Équipée d'une ribambelle de gadgets et autres outils modernes, la courageuse Pat'Patrouille passe à l'action et tend la patte aux citoyens tourmentés.

Le film a été projeté lors d'une séance privée, samedi 11 septembre. À la suite de ce partenariat, Croquetteland a élaboré un nouveau kit (édition limitée).

Il contient 6 produits la Pat'Patrouille et Croquetteland pour chien. Les enfants auront, notamment, le plaisir de découvrir un jeu de 7 cartes avec des conseils et astuces pour apprendre à devenir des propriétaires d'animaux de compagnie exemplaires.

Kit La Pat'Patrouille et Croquetteland, édition limitée, 9,99 €

Des conseils de professionnels pour permettre aux animaux de s'épanouir

Les enfants ont aussi eu droit à des échanges avec les vétérinaires de Croquetteland, une démonstration de Dog Dancing de Laura et Koda (alias MistrKoda), ainsi qu'à des ateliers animés par Chloé Fesch.

L'éducatrice et comportementaliste canin de Canidélite, une société spécialisée en éducation, comportement, sports et loisirs canins, a partagé des petites astuces pratiques à son jeune public. Ce dernier a appris à approcher un chien inconnu et à reconnaître les émotions de l'animal. Plusieurs règles de sécurité ont également été rappelées.

À travers ces temps forts, papillonnant entre enseignement, jeux et divertissement, Croquetteland aide les propriétaires et futurs propriétaires à prendre de soin de leurs amis à fourrure. En s'impliquant de la sorte, la firme tend aussi à rendre les animaux de compagnie plus heureux au quotidien.

