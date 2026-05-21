Couverte de tiques et anémiée, cette jeune chienne bien soignée par sa famille d’accueil répand désormais sa joie de vivre

Le pelage de Suki était envahi par les tiques lorsqu’elle a été retrouvée par une famille qui a pu prendre soin d’elle et lui offrir la chance d’une guérison. Après avoir pris un traitement intensif, la chienne a fini par reprendre du poids, et à aller mieux. S’amusant auprès des autres chiens de sa famille actuelle, elle nous montre que l’affection peut faire beaucoup.

PetHelpful revenait sur le beau parcours de cette jeune chienne nommée Suki. Son état de santé était très préoccupant au moment de son sauvetage car elle présentait des dizaines de tiques sur son pelage. Du fait de cette présence dangereuse sur son épiderme, la chienne était en état d’anémie sévère.

@redbuddogranch / Instagram

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Un traitement lourd

À son arrivée chez les bénévoles, Suki est passée entre les mains de la mère d’accueil qui a pris le soin de lui retirer les tiques, les unes après les autres. Soulagée, la chienne a tout de même dû recevoir un traitement pour éviter une infection, et également pour endiguer son anémie due à cette infestation multiple.

Très amaigrie, la chienne était très faible, mais était alors au bon endroit pour pouvoir remonter la pente comme il se doit.

@redbuddogranch / Instagram

Une vraie évolution

Les effets du traitement ont été visibles au bout de quelques jours. Suki a pris du poids, et a commencé à devenir plus active. Sa résilience a été saluée par les internautes qui ont vu son évolution sur le compte Instagram « @redbuddogranch ». L’un d’eux commente : « Elle est si mignonne ! C’est une fille forte qui fait face à ce qu’elle a vécu jusqu’à présent ».

Le moment le plus émouvant de la vidéo est sans doute lorsque l’on voit la chienne s’amuser avec les autres chiens de sa famille d’accueil. Il est même difficile de percevoir la douleur passée de Suki, qui s’amuse autant que ses compagnons de jeu.

Bientôt, la chienne sera proposée à l’adoption. Sa famille d’accueil tout comme les internautes lui souhaitent le meilleur pour l’avenir.

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Comment retirer une tique en toute sécurité ?

Particulièrement présentes entre avril et novembre, les tiques représentent un vrai danger pour nos animaux de compagnie, mais également pour nous-mêmes. Nos conseils ? Gardez toujours sur vous un tire-tiques pour pouvoir retirer le parasite en toute sécurité. Ensuite, faites un mouvement de rotation pour enlever la tique, sans tirer brusquement. Après avoir vérifié que la tête a bien été extraite, désinfectez. La surveillance doit durer durant 3 semaines.