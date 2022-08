Course contre la montre pour retrouver et secourir une chienne tombée d'une falaise, après avoir sauté d'une voiture

Ayant échappé à la vigilance de ses maîtres lors d’un road-trip et fait une chute d’une douzaine de mètres, une chienne s’est retrouvée prise au piège au pied d’une falaise pendant 3 jours. Ses aboiements ont fini par attirer l’attention de 2 jeunes femmes qui pagayaient près de là.

Une chienne a été retrouvée et secourue après avoir passé 3 jours au bord d’un lac, suite à une chute vertigineuse et une fugue en plein road-trip. Un récit rapporté par FOX 12 / KPTV le mercredi 24 août.

Le vendredi 19 août, Flora, femelle Chihuahua de 9 ans, accompagnait ses propriétaires Diane et Robert à bord de leur camping-car sur les routes du sud de l’Oregon (nord-ouest des Etats-Unis). Le couple s’était accordé une halte à Estacada, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Portland. C’est là que le voyage a mal tourné.

La chienne en a profité pour sauter du véhicule, à l’insu de ses maîtres. Robert raconte, en effet, être « sorti, avoir ouvert la portière latérale, arrangé ce qui devait l’être, refermé la portière puis fait le tour du véhicule pour repartir ». Peu après leur départ, Diane et lui se sont rendu compte de l’absence de Flora et ont aussitôt fait demi-tour.

A leur arrivée, des témoins leur ont dit avoir vu la Chihuahua prendre la fuite et avoir tenté de la rattraper, en vain. « Les gens se précipitaient. Ils l'ont vue courir aux abords de cette zone boisée et broussailleuse, puis disparaître », relate Robert, ancien pompier.

Ce que tout le monde ignorait, c’est que Flora venait de tomber d’une falaise. Une chute d’une douzaine de mètres à l’issue de laquelle la chienne s’est retrouvée bloquée au bord du lac.

Sa famille est restée sans nouvelles d’elle pendant 3 longs jours, malgré les incessantes recherches menées sur place. Jusqu’au lundi 22 août au soir ; à ce moment-là, 2 enseignantes de Portland ont été alertées par des aboiements.

Erika Alabarca et Julia Fogg faisaient du paddleboarding sur le plan d’eau. « Alors que nous approchions du pont sur le lac Estacada, détaille la première, j'ai entendu les gémissements d'un chien. Au départ, je n'y pensais pas trop. Je continuais de pagayer, Julia a levé les yeux et vu le chien sortir la tête ».

Un paquet de chips pour indiquer l’emplacement de la chienne aux pompiers

La nuit tombait et elles ne pouvaient pas accéder à l’endroit où se trouvait l’animal. Elles ont alors laissé un message à la brigade de pompiers locale et marqué l’emplacement de la chienne à l’aide d’une balise improvisée, faite à partir d’un mousqueton et d’un paquet de chips.

Les soldats du feu sont arrivés par la suite et sont descendus en rappel le long de la falaise pour rejoindre Flora, récupérée saine et sauve. Une opération complexe et dangereuse, d’après Robert, qui a exprimé sa gratitude envers ses anciens collègues.



Estacada Fire District / Facebook

Diane assure que la chienne se porte de mieux en mieux. Elle se réhydrate et a recommencé à s’alimenter normalement. Elle ne souffre d’aucune blessure, fort heureusement.

Estacada Fire District / Facebook