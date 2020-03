Coronavirus : Oui, on peut sortir son chien malgré le confinement

Photo d'illustration

Le confinement décrété pour lutter contre le coronavirus prive-t-il nos chiens de sortie ? La réponse est non.

Depuis mardi midi, le confinement est de mise afin de freiner la propagation de la pandémie de la Covid-19 en France, comme annoncé la veille par le président de la République.

Tout le monde doit donc rester chez soi, et ne sont autorisés que les déplacements nécessaires. Pour ces sorties, il est d’ailleurs demandé d’avoir sur soi une attestation dérogatoire de déplacement. Un document à remplir et à signer sur l’honneur, téléchargeable depuis le site du ministère de l’Intérieur.

Une disposition qui concerne aussi les promenades d’animaux de compagnie. Vous pouvez donc tout à faire sortir votre chien pour lui permettre de faire ses besoins et se dégourdir les pattes, comme le rappelle CNews. Prenez juste soin d’emporter ladite attestation, qu’il peut vous être demandé de présenter en cas de contrôle par la police ou la gendarmerie.

Remplissez dûment le formulaire (nom, prénom, date de naissance, demeurant, date et signature) et pensez bien à cocher la dernière case, celle correspondant aux « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. »

Le reste de la journée, essayez de consacrer un maximum de temps à votre chien pour l’occuper et faire en sorte qu’il reste actif. N’hésitez pas à consulter notre article « Jouer avec son chien en intérieur », où vous trouverez quelques conseils et des idées de jeux indoor pour votre compagnon à 4 pattes.

Pour finir, rappelons que toute personne contrevenant à ces restrictions sans justificatif encourt une amende de 135 euros.