Condamnés à être euthanasiés puis finalement sauvés, ces 2 adorables chiots apprennent enfin à connaître ce qu’est l’amour (vidéo)

Incapable de les regarder sans rien faire pour les sauver, Madeline a décidé de lancer un appel à l’aide via son compte Instagram. “Ces deux-là sont comme des petits pois dans une cosse. Ils font tout de la même façon. Mais ils sont tellement maigres… je suis d’ailleurs surprise qu'ils n'aient pas été mis sur la liste d'euthanasie avant maintenant”, admet-elle en légende de la publication. Fort heureusement, Summer, une bénévole de l’association Sunnyside Street Dogs s’est immédiatement portée volontaire pour accueillir les 2 loulous. “Ils sont tout simplement adorables. Ils sont comme des jumeaux. Leurs manières sont identiques”, a déclaré Annie Hawthorne, présidente de l’association, auprès de The Dodo.

Des séquelles physiques et psychologiques…

Renommés Bennie et Jett, les 2 adorables toutous sont désormais hors de danger et choyés par leur maman d’accueil. Néanmoins, leur réhabilitation n’est pas simple. Probablement privés de nourriture depuis le début de leurs courtes vies, les frères sont très maigres, à tel point que leur refuge d’origine les pensait vieux de 10 semaines seulement. Après examen vétérinaire, il s’avère finalement qu’ils ont en réalité entre 6 et 7 mois ! Mais forcément, cette privation nutritive a laissé des traces… “Ils font de la protection de ressources et donc se battent pour la nourriture”, avait précisé Madeline sur Instagram.

A lire aussi : Grâce à son chien d’assistance, un petit garçon autiste peut enfin profiter des fêtes de fin d'année

Fort heureusement, grâce à l’aide et la bienveillance de Summer, Bennie et Jett vont de mieux en mieux. “Ils jouent ensemble, courent partout, mordillent leurs jouets. Ils sont très actifs et s'équilibrent parfaitement ! Jett a une personnalité décontractée et câline, tandis que Bennie est vif et extraverti. Je suis vraiment reconnaissante que Sunnyside les ait sortis de leur refuge”, a déclaré Summer au média. Pour l’instant, les chiots ne sont pas encore disponibles à l’adoption. Ils le seront uniquement lorsqu’ils seront remis sur pattes, qu’ils auront été vaccinés, vermifugés et castrés. “Je veux juste quelqu'un de patient et d'aimant, qui acceptera de les adopter ensemble, de les garder ensemble pour toujours… et qui ne voudra les abandonner sous aucun prétexte ! Quelqu'un qui les traitera comme des membres de la famille”, a conclu Summer avec espoir. C'est tout ce qu'on souhaite pour ces adorables boules de poils !