Condamnation pour l’homme filmé pendant qu’il malmenait et frappait son chien

Interdit à vie de détenir un animal, et ceux qu’il avait, dont le chien qu’il battait, lui ont été confisqués. Le quadragénaire filmé par un voisin choqué pendant qu’il brutalisait Ninja faisait l’objet d’une comparution immédiate ce mercredi.

Ninja ne sera plus battu, et les 2 autres chiens de son maître seront eux aussi en sécurité désormais. Leur propriétaire a, en effet, été condamné ce mercredi 2 juin par le tribunal correctionnel de Créteil, comme le rapporte Le Parisien.

Les faits avaient eu lieu devant l’appartement de l’intéressé, à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui, Salem, 40 ans, avait violemment soulevé le canidé par le collier, avant de le traîner, de lui asséner plusieurs coups de pied et de l’insulter.

Heureusement pour Ninja, il y avait un témoin. Un voisin avait assisté à la scène et l’avait filmée via son judas. On l’entend d’ailleurs crier d’effroi. La vidéo a été diffusée par l’association Action protection animale, suscitant un vif émoi parmi les utilisateurs des réseaux sociaux.

Nous tenons à vous prévenir que la séquence de l’agression ci-dessous est particulièrement violente :

Play

Jugé pour acte de cruauté envers un animal domestique dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, le prévenu et son avocat ne pouvaient opposer grand-chose face au caractère indéniable de la vidéo. Même si ce dernier a invoqué le fait que son client était « dépassé par ses 3 chiens » et affirmé qu’il avait été mordu à la main.

Quant au maître, qui souffre de troubles psychiatriques, il a assuré qu’il s’occupait bien de Ninja et de ses 2 autres Bully.

Les 3 chiens retirés, interdiction définitive de détenir un animal

Des explications qui n’ont pas convaincu la cour, celle-ci ayant décidé de suivre en grande partie ce qu’avait requis le procureur de la République. Ce dernier avait demandé une peine de 8 mois de prison dont 4 avec sursis, le mandat de dépôt et la confiscation des 3 quadrupèdes. Seul le mandat de dépôt n’a finalement pas été retenu. Par ailleurs, l’homme est interdit définitivement de détenir un animal.

La Société nationale pour la Défense des Animaux et l’association Stéphane Lamart étaient parties civiles dans cette affaire. Leur avocat avait rappelé que le prévenu n’en était pas à son coup d’essai avec cet « acte gratuit, insoutenable », dixit le Parquet. « Une première plainte avait été déposée en décembre 2018 mais avait été classée sans suite » indiquait Me Patrice Grillon. Il s’agissait des mêmes chiens, « mais il n’y avait pas la vidéo », poursuit-il.

A lire aussi : La vidéo de 2 mini Teckels surexcités à l'idée de prendre un bain a fait près de 20 millions de vues