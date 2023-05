Comment un Labrador contribue au bien-être mental et émotionnel des marins en mission

Début mai, une chienne de thérapie a embarqué à bord d’un porte-avions américain avec une mission cruciale : aider les marins à lutter contre le stress et à préserver leur santé mentale.

Depuis des siècles, les chiens sont sur les théâtres de conflits pour remplir une large variété de rôles. Certains sont présents aux côtés des soldats pour les aider à garder le moral. L’impact positif qu’ils ont sur la santé mentale de ces hommes et ces femmes, confrontés aux pires horreurs et au stress intense, est bien connu.

C’est ce qui encourage aujourd’hui la mise en place de programmes de formation de canidés pour la thérapie auprès des militaires. Sage, femelle Labrador Retriever de 3 ans, est justement devenue chienne de thérapie au sein des forces armées et est, en quelque sorte, une pionnière dans son domaine. Elle est, en effet, la première à se voir attribuer le titre officiel de « chien de contrôle du stress opérationnel étendu » au sein de l’US Navy, la Marine de guerre américaine, rapportait NBC 15.



Sage a été entraînée à aider les marins à gérer leur stress et contribue ainsi à améliorer leur bien-être mental. Elle leur apporte réconfort et soutien lors de séances de thérapie individuelles et collectives à bord de l’USS Gerald R. Ford. Il s’agit effectivement du porte-avions où elle sert depuis le 2 mai 2023 dans le cadre d’une initiative pilote baptisée « Programme canin élargi de contrôle du stress opérationnel » (Expanded Operational Stress Control Canine program).

Sage confiée à une aumônière de la marine ayant suivi une formation spécifique

C’est l’association Mutts with a Mission, basée en Virginie et accréditée par l’organisation Assistance Dogs International, qui a élevé et formé la chienne.

A bord du porte-avions géant, Sage est sous la responsabilité de l’aumônière Genevieve Clark, qui a suivi une formation de maître-chien de 120 heures auprès de Mutts with a Mission. 3 autres personnes l’assistent dans cette mission pendant le déploiement.

Genevieve Clark estime que le rôle de la Labrador est extrêmement précieux, dans la mesure où elle contribue à « éliminer certains obstacles à l'utilisation des ressources de résilience mentale, émotionnelle et spirituelle ».