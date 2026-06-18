Comment la Semaine Nationale de l’Identification sensibilise les plus jeunes à l'identification de leur animal de compagnie

Parce que les bons réflexes s’apprennent dès le plus jeune âge, la Semaine Nationale de l’Identification organisée chaque année par l’I-CAD propose des outils spécialement conçus pour les enfants. Livrets pédagogiques, jeux et activités ludiques leur permettent de découvrir, en s’amusant, pourquoi l’identification est essentielle pour protéger leurs petits compagnons à 4 pattes.

Identifier son animal de compagnie est un geste simple, obligatoire et essentiel pour le protéger. Pourtant, chaque année en France, des milliers de chiens, de chats et de furets perdus ne retrouvent pas leur famille faute d’identification. Pour rappeler l’importance de cette démarche, le Fichier National I-CAD organise, du 15 au 21 juin 2026, la 8e édition de la Semaine Nationale de l’Identification.

Cette année, la campagne met également l’accent sur la sensibilisation des plus jeunes, car transmettre dès l’enfance les bonnes pratiques liées à la possession d’un animal, c’est contribuer à former des propriétaires plus responsables et mieux informés.

Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge : un enjeu essentiel pour le bien-être animal

Les enfants tissent souvent un lien très fort avec leurs animaux de compagnie qui participent pleinement à leur vie quotidienne. Les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’identification des chiens et des chats permet de leur faire comprendre qu’un animal n’est pas seulement un compagnon de jeu, mais aussi un être dont il faut prendre soin.

En expliquant, avec des mots adaptés, que l’identification facilite les retrouvailles en cas de perte et contribue à la sécurité de leur boule de poils, il devient possible d’ancrer durablement de bonnes habitudes.

Des outils ludiques pour apprendre en s'amusant

Pour sensibiliser les plus jeunes de manière concrète et amusante, la Semaine Nationale de l’Identification met à leur disposition plusieurs outils pédagogiques adaptés à leur âge.

© I-CAD

Les enfants de 5 à 7 ans pourront ainsi suivre les aventures de Mélodie et de son chat Malo dans le livret « L’épopée de Malo, le chat chéri de Mélodie », une histoire ponctuée de coloriages, de jeux d’observation, de mots mêlés et d’un quiz pour découvrir les bases de l’identification animale.

© I-CAD

Ils y retrouvent également des encadrés pratiques répondant à des questions du quotidien, comme : « Quand faut-il identifier un animal ? », « Que faire si l’on trouve un chien ou un chat perdu ? » ou encore « Comment réagir lorsque son animal a disparu ? ».

Les 8-10 ans, quant à eux, seront invités à mener l’enquête avec « Opération Chauvetage : Chatastrophe à Miaouville », un jeu immersif mêlant énigmes, défis et informations pratiques pour comprendre l’importance de l’identification des chiens, des chats et des furets.

© I-CAD / Facebook

La campagne propose également un grand jeu « Cherche & Trouve » à colorier, dans lequel les enfants doivent retrouver des chats cachés afin d’obtenir des indices pour résoudre un mot mystère et tenter de gagner des goodies lors d'un tirage au sort.

Diffusés tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux et le site de la campagne, ces indices prolongent l’expérience et encouragent la participation de toute la famille.

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© I-CAD

À travers ces supports ludiques, l'Ingenium Animalis (le gestionnaire du Fichier National I-CAD) souhaite rendre l’information accessible au plus grand nombre et montrer qu’il est tout à fait possible d’apprendre les bons réflexes pour protéger son animal tout en s’amusant.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette campagne, télécharger les livrets pédagogiques ou participer au jeu ? Rendez-vous sur le site de la Semaine Nationale de l’Identification.