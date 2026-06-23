Coincé sous les rochers massifs d’une jetée, un chien est secouru grâce à un témoin et aux agents animaliers qu'il a alertés

Coincé entre d’immenses rochers au large d’une plage lacustre de Chicago, un chien a finalement été secouru sain et sauf grâce à la vigilance d’un passant et à l’intervention rapide des agents animaliers. Examiné après son sauvetage, il s’est révélé en parfaite santé et attend désormais de rentrer auprès de sa famille ou de trouver un foyer.

Les agents animaliers de Chicago, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), ont récemment réalisé un sauvetage canin assez particulier après avoir été alertés par un passant, rapportait NBC 5 Chicago .

Les faits ont eu lieu le lundi 15 juin 2026 sur la plage de Rainbow Beach, qui borde le lac Michigan. Un témoin s'est rendu compte de la détresse d'un chien, qui était pris au piège sous d'énormes pierres constituant un épi rocheux. Il était manifestement tombé dans l'étroit espace séparant 2 de ces rochers et s'était ainsi retrouvé coincé. Il était à une dizaine de mètres du rivage.



Chicago Animal Care and Control / Facebook

Le bon samaritain a aussitôt prévenu les secours, ce qui a déclenché l'intervention des agents Bazal et Rubio, du service animalier local (Chicago Animal Care and Control).

« En progressant avec précaution sur l'épi rocheux irrégulier et en rejoignant soigneusement l'endroit où se trouvait le chien, les agents ont pu le dégager en toute sécurité de la crevasse », peut-on lire sur la page Facebook dudit service.

Dans le post en question, il est précisé que le témoin est resté sur les lieux jusqu'à l'arrivée des intervenants, à qui il a d'ailleurs prêté main forte lors du sauvetage.

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Chicago Animal Care and Control / Facebook

« Malgré la situation difficile dans laquelle il se trouvait, le chien était amical, coopératif et heureux de voir ses sauveurs », indiquait le Chicago Animal Care and Control.

L'attente d'éventuelles retrouvailles ou d'une adoption

Le quadrupède a été emmené dans les locaux du service animalier. L'examen a révélé qu'il était en bonne santé. Son âge a été estimé à un an, et il s'est avéré qu'il ne portait pas de puce d'identification. Le rescapé est décrit comme « sociable » et ayant de l'appétit.

Les agents animaliers espèrent à présent retrouver ses éventuels propriétaires. Le cas échéant, il sera proposé à l'adoption.

« Nous adressons nos remerciements les plus sincères à Jonathan, qui nous a alertés au sujet du chien et est resté sur les lieux, ainsi qu'à notre personnel de terrain, dont l'intervention a permis de le mettre en sécurité », conclut le Chicago Animal Care and Control.