« Chez Croquetteland, les gens ont une belle âme » : la directrice générale Clémence Delestre nous partage sa passion pour l’entrepreneuriat

Il y a plus de 20 ans, les D r Jean-Luc Besson et Jean-Stéphane Pouvreau ont souhaité mettre leurs compétences au profit du bien-être animal en créant le site e-commerce Croquetteland. Nouvelle identité, restructuration, partenariats… au fil des années, la société lyonnaise a considérablement évolué. Interviewée par Woopets, la directrice générale Clémence Delestre dresse le portrait de cette entreprise qui a du chien.

En 2020, vous endossez le rôle de directrice générale de Croquetteland. Qu'est-ce qui vous a motivée à rejoindre les rangs de cette entreprise ?

Depuis ma première expérience chez Yahoo! il y a 15 ans, je n’ai jamais quitté le secteur du e-commerce. J’ai pris la direction de différentes équipes, toutes très digitales, dans les services financiers puis en retail* et j’ai mené différents projets de transformation.

J’ai même eu à cœur, à un moment de ma vie, de lancer ma propre entreprise dans le secteur animalier. J’ai grandi dans un environnement d'entrepreneurs et j’ai très vite été contaminée. Le digital et l'entreprenariat sont 2 drivers très importants pour moi.

Quand je suis arrivée chez Carrefour en 2019, j’ai pris la responsabilité de l’alliance Carrefour – Google pour l'ensemble des pays du Groupe. C’était une mission toujours très digitale avec une forte composante innovation, data et tech. J’ai aussi eu la chance de travailler aux côtés d’un manager extraordinaire, qui m’a permis de développer mes forces, de grandir et de mieux cerner ce qui faisait sens pour moi.

L'entreprenariat est vite revenu au centre des discussions avec l’aventure Croquetteland, un actif que Carrefour avait acquis en 2016 et sur lequel il y avait de véritables enjeux stratégiques. Le 31 août 2020, j’ai quitté mon poste à Massy pour m’installer dans les bureaux de Croquetteland, à Lyon.

* Vente au détail.

Clémence Delestre, directrice générale chez Croquetteland

Concrètement, en quoi consiste votre mission ?

La première responsabilité qui m’a été confiée consistait à auditer l’entreprise, en analysant précisément les leviers pouvant être développés rapidement et en proposant un plan d'optimisation et de restructuration à court terme (18 mois maximum). Ensuite, vient la phase d’accélération et de croissance. Un redimensionnement des équipes ainsi qu’un renforcement de certaines compétences clés se sont avérés nécessaires.

L’un des enjeux a été de trouver les bons talents, de les attirer et de les fidéliser car certaines expertises manquaient fortement. J’ai également porté une attention particulière à l'ambiance et à l’énergie collective, car l’état d’esprit et le mental sont l’une des clés de la réussite. Sans cela et un esprit de cordée solide, rien ne peut avancer avec succès. Chez Croquetteland, les gens ont une belle âme et ont envie de changer les choses, c’est ce qui fait toute la différence.

Ensuite, au quotidien c’est donner le cap aux équipes, motiver, rassurer. Et c’est aussi et surtout veiller à ce que nos Clients soient satisfaits – sans cela il n'y a pas de bonne croissance. C’est un travail de longue haleine qui nécessite de veiller au moindre détail, chaque jour, et sur l’ensemble de notre chaîne e-commerce : du site, en passant par les opérations logistiques, nos fournisseurs et la disponibilité de nos produits, notre stratégie marketing et commerciale, notre IT ou encore notre service Clients.

Si je devais résumer, mon rôle pourrait s’apparenter à celui d’un chef d’orchestre qui donne la mesure.

Le marché de la « petfood » voit beaucoup plus d'hommes que de femmes à sa tête. Comment avez-vous réussi à vous faire une place ?

Fortuitement chez Croquetteland, il y a beaucoup plus de femmes que d’hommes. J’ai été élevée avec les notions de « travail » et de « mérite » ; je suis convaincue que quel que soit le sexe, on reussit toujours quand on fait de son mieux et que l’on reste aligné avec ses valeurs. En tant que femme, il est important de prendre conscience de son plein potentiel, car nous pouvons accomplir de grandes choses.

En étant besogneux et ayant confiance en nos forces, nous pouvons tout réussir. Cela a toujours été mon leitmotiv. Aujourd’hui, Croquetteland c’est une aventure pleine de sens qui me nourrit au quotidien.

Une équipe composée de passionnés d'animaux

Quelles sont les valeurs défendues par Croquetteland ?

La simplicité, la proximité et l’expertise. Lorsque nous rédigeons des fiches produits sur le site de Croquetteland ou des articles de blog, nous le faisons de manière simple et pédagogique pour que ce soit accessible à tous.

Ensuite, nous désirons développer nos communautés et nous rapprocher d’elles, ainsi que de nos Clients. Nous organisons souvent des tables rondes avec ces derniers, quand nous envisageons de lancer une nouvelle fonctionnalité sur le site. En outre, mon adresse mail y est affichée. Ainsi, les internautes peuvent m’écrire directement s'ils ont une question spécifique.

Enfin, notre métier consiste à proposer une gamme de produits pertinents et au juste prix. Les propriétaires d’animaux ont la possibilité de contacter Sophie, notre auxiliaire vétérinaire, et Myriam, notre vétérinaire. À l’heure actuelle, nous réfléchissons à la manière d’étoffer notre équipe d’experts, tout en proposant une communication directe, simple et gratuite.

Croquetteland lutte contre l'abandon des animaux de compagnie

Les Français sont de plus en plus sensibles à la cause animale. Votre entreprise, spécialisée dans la nutrition et la santé des animaux de compagnie, dépasse-t-elle le cadre de sa fonction avec la prise de nouveaux engagements ?

Les 30 personnes qui travaillent chez Croquetteland sont tout simplement raides dingues des animaux ! (Rires.)

Quand j’ai rejoint l’aventure, l’entreprise avait pour objectif de distribuer des produits avec le plus de proximité, de simplicité et d’expertise possibles. Mais une question a été soulevée : au-delà de tous ces éléments, que pouvons-nous faire pour les animaux ? Après mûre réflexion, nous avons constaté que l’abandon nous rassemblait et nous révoltait tous. Nous nous sommes rendu compte que la crise accentue parfois ce phénomène.

Je me souviens de l’histoire d’une jeune femme possédant un travail saisonnier à la montagne et un chien imposant. En raison de la Covid-19 et des confinements, elle a été contrainte de retourner chez ses parents. Or, l’endroit n’était pas propice à l’accueil d’un tel animal, nécessitant beaucoup d’espace et de liberté. Elle l’a donc confié à un refuge.

Notre rôle n’est pas de juger les gens, mais de les accompagner quelle que soit la situation. Croquetteland a conçu des box et des guides de bienvenue pour promouvoir l’adoption responsable. Sophie et Myriam sont très disponibles et créent des vidéos en direct. Notre équipe réfléchit également à un système d’adopt school pour essayer d’aider les nouveaux propriétaires d’animaux.

Nous avons mis en place des partenariats chers à nos yeux, par exemple avec Canidélite (éducation canine) ou encore Emprunte mon toutou (garde de chien). Ces engagements nous permettent de favoriser le bien-être animal et de lutter contre l’abandon. D'autres sont à l'étude...

@Malcolm_the_akita, star des réseaux sociaux, rejoint l'équipe en 2018 en tant qu'égérie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat ?

Cette année-là, Croquetteland s’est rapproché de Yoann Latouche, gérant de l’agence YLG, et de May Chan-Koung qui travaille avec lui. En 2020, nos liens se sont considérablement renforcés. Aujourd’hui, May et son Akita Américain font partie de notre famille.

Ex-championne sportive, May a un état d’esprit, une énergie et une force qui sont littéralement en adéquation avec les valeurs promues par notre entreprise. C’est une belle personne et elle vit avec un chien magnifique. Franche, elle nous donne de bons conseils. @Malcolm_the_akita est bien plus qu’une égérie.

Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, votre site e-commerce ne cesse d'évoluer et d'innover. Quelles initiatives ont marqué l'histoire de Croquetteland et quels sont les projets à venir ?

3 grandes étapes ont marqué l’histoire de Croquetteland. La 1ère concerne la naissance de l’entreprise en 2000. À cette époque, 2 vétérinaires qui fondent un site au service du bien-être animal et y proposent une alimentation spécialisée, c’est inédit. Ce départ caractérise parfaitement la suite de l’histoire. Aujourd’hui, nous possédons encore cet ADN, c’est-à-dire l’expertise vétérinaire, la spécialisation dans la nutrition et le bien-être animal.

Viennent ensuite May et Malcolm en 2018, avec la volonté de créer une communauté, travailler avec des ambassadeurs et nous rapprocher des Clients. C’était précurseur, mais nous nous sommes accrochés et aujourd’hui en plus de May et Malcolm, nous travaillons quotidiennement avec une vingtaine d’ambassadeurs, portes-paroles de Croquetteland et échangeons quotidiennement avec nos Clients en direct sur les réseaux.

Enfin, nous en arrivons à la phase de restructuration massive, avec le lancement de notre nouvelle identité de marque et notre nouveau site en janvier 2022.

Quant aux prochaines étapes, nous désirons renforcer notre rôle de partenaire multi-spécialiste du quotidien ; optimiser encore davantage notre distribution, notre assortiment et nos services. Nous entrons dans une phase d'accélération, où le bien-être animal sera plus que jamais au centre avec un renforcement conséquent de l’expertise vétérinaire.

