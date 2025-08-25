Cherchant sa chienne partout à la maison, elle la retrouve chez les voisins à se prélasser dans leur piscine sans la moindre vergogne (vidéo)

Quand l’envie de se rafraîchir prend le dessus, certains chiens n’hésitent pas à franchir les limites. Une chienne pleine de malice en a récemment fait la démonstration, en s’invitant dans la piscine de ses voisins sous les yeux médusés - et gênés - de sa propriétaire. Une escapade aussi drôle qu’improbable, devenue virale sur les réseaux sociaux.

La propriétaire d’une femelle Golden Retriever répondant au nom de Remy a vécu un moment d’angoisse, suivi d’une grande gêne, puis d’un fou rire. La preuve que nous passons par toutes les émotions avec nos chiens.

Ce jour-là, la chienne était censée se trouver dans le jardin de derrière, comme à son habitude. L’espace extérieur est clôturé, et rien ne semblait donc présager une fugue de la part de l’animal. Remy a toutefois décidé de s’aventurer en dehors de la cour pour s’introduire chez les voisins, dont elle convoitait une installation bien spécifique.



@remyfordsdoggieworld / TikTok

Constatant que son amie à fourrure n’était pas à la maison, la maîtresse s’est immédiatement mise à la chercher partout, se posant toutes sortes de questions. Son inquiétude montait à mesure qu’elle poursuivait sa quête.

Elle a enfin retrouvé la fugitive. La chienne s’était faufilée dans la propriété voisine pour profiter de la piscine. Elle avait ainsi trouvé le moyen de se rafraîchir tout en s’amusant.

“Ce n’est pas notre piscine !”

Embarrassée, sa propriétaire s’est approchée d’elle en multipliant les rappels à l’ordre. “Remy ! Ce n’est pas notre maison”, peut-on l’entendre dire dans la vidéo montrant la scène et mise en ligne sur le compte TikTok “@remyfordsdoggieworld” consacré à la chienne. “Remy ! Sors de leur piscine”, insiste son humaine, toujours plus gênée.

La Golden Retriever n’était pas vraiment pressée de s’exécuter. Elle passait un agréable moment à patauger dans quelques centimètres d’eau et voulait profiter de ce plaisir le plus longtemps possible.

Sa maîtresse a fini par se faire obéir et la ramener chez elle, précisant que ce n’était pas la première fois ; Remy s’était déjà invitée chez un autre voisin pour se baigner dans sa piscine. Qui sait dans quelle maison du quartier aura lieu sa prochaine visite…

Partagée le 27 juillet 2025 et relayée par PetHelfpul , la vidéo a amusé de nombreux internautes et est devenue virale, ayant suscité 7,5 millions de vues. La voici :

