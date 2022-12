Cherchant leur chienne depuis 4 mois, des images capturées à 15 kilomètres de chez eux leur redonnent de l'espoir

Une chienne disparue l’été dernier a récemment été retrouvée à une quinzaine de kilomètres de chez elle, rapportait WILX. Les retrouvailles ont eu lieu le jeudi 17 novembre chez sa famille à Charlotte, dans l’Etat du Michigan.

C’est justement de la maison familiale que l’animal s’était volatilisé au mois de juillet. Ses propriétaires n’avaient jamais eu de cesse de la chercher depuis. Ils traquaient le moindre indice, le moindre témoignage susceptible de leur ramener Latte saine et sauve, mais leurs efforts demeuraient infructueux.

Peu après la fugue de la chienne, elle avait été aperçue à plusieurs reprises, notamment près des limites occidentales de la ville. Des personnes avaient même essayé de l’attirer vers elles pour la rendre à ses maîtres, mais Latte était beaucoup trop méfiante pour se laisser approcher.

La famille était ensuite restée sans nouvelles du canidé pendant des semaines, jusqu’à ces nouveaux témoignages faisant état de sa présence non pas à Charlotte, mais à Olivet, ville située à plus de 15 kilomètres au sud. Latte était toujours aussi craintive et insaisissable.

Des photos montrant une chienne dont la silhouette ressemblait à la sienne parvenaient à ses humains, mais ces images étaient lointaines et floues pour la plupart. Il était impossible d’être catégorique quant à son identité en ne se fiant qu’à ces clichés.

« Ses propriétaires n'ont jamais renoncé à la cherche »

Prévenu, le service de contrôle des animaux du comté d’Eaton a déployé ses agents sur la zone où se concentraient les signalements. Aidés par un habitant local, ils ont finalement pu mettre la main sur la chienne. C’est une Latte fatiguée, mais indemne, qui est rentrée auprès des siens.



Eaton County Animal Control / Facebook

Le service animalier d’Eaton a relaté ce sauvetage sur sa page Facebook. « Bien que nous souhaitions que chaque chien puisse nous raconter son histoire, le fait est que nous ne saurons tout simplement jamais ce dont les voyages de Latte étaient faits, peut-on lire sur cette publication. Ce que nous savons, c’est que Latte a été retrouvée à plus de 15 kilomètres de chez elle et que ses propriétaires n'ont jamais renoncé à la chercher. »

