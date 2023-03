Cette chienne séniore a enduré tellement de souffrances que les bénévoles émettent des doutes sur sa survie (vidéo)

Quand Abby a fait son arrivée dans un refuge de Louisiane (États-Unis), elle a surpris tout le monde par son courage. La chienne était victime de nombreuses infections en tous genres et n’avait que la peau sur les os. Le chemin vers la guérison ne s’est pas fait en un jour, mais il valait la peine d’être parcouru.

Abby a été retrouvée dans la rue en septembre dernier. Cette chienne, émaciée et anémiée, ne comptait que sur les déchets pour se nourrir. Elle a rapidement été admise à la Humane Society of Northwest Louisiana (HSNL), un refuge des États-Unis. Les bénévoles ont été choqués de voir un animal en si piteux état.

« C’est un miracle qu’elle soit encore vivante »

En effet, la chienne séniore souffrait de plusieurs maux : des infections oculaires et auditives, une patte arrière cassée, ainsi que de nombreux problèmes dermatologiques et dentaires. Pendant de longues années, personne ne s’était occupé d’elle. Son état en disait long sur la négligence dont elle avait été victime.

Les membres de la HSNL n’ont donc pas perdu de temps, et ont tout fait pour l’aider à reprendre du poil de la bête. « Nous lui avons donné des bains quotidiens et des médicaments pour soigner ses infections. Pendant tout ce temps, elle a reçu beaucoup d’amour de notre part. Abby mérite le meilleur », racontait Sarrah Walton, bénévole, à The Dodo.

Un avant / après réconfortant

La chienne a également dû subir une intervention chirurgicale qui s’est révélée bien utile. Après de longs mois de traitement, Abby est tout bonnement devenue méconnaissable :

La quadrupède se sent beaucoup mieux qu’auparavant. Celle qui ressemblait à peine à un chien en arrivant au refuge est aujourd’hui une « belle boule de poils pleine d’entrain », et a enfin repris goût à la vie. Les bénévoles de la HSNL ne pourraient pas être plus heureux pour elle.

« Elle se porte à merveille ! Elle est très courageuse, et ne vit plus que pour les câlins » a déclaré Sarrah. Abby doit encore prendre un dernier traitement, et suite à cela, elle sera proposée à l’adoption. Les bénévoles ont hâte de la voir vivre le « happy ending » dont elle est digne.