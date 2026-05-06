Cette chienne muselée au ruban adhésif est sauvée grâce aux signalements de voisins inquiets, son propriétaire fait l'objet de poursuites

Une chienne brutalisée par son propriétaire a été secourue in extremis, tandis que son bourreau a fini par être arrêté et poursuivi pour cruauté animale. Muselée avec du scotch et couverte de blessures, elle a depuis été prise en charge par une association, mettant fin à un calvaire qui avait alerté tout le voisinage.

Une chienne a été sauvée par les forces de l'ordre et une association de protection animale après avoir été victime de maltraitance et de violences de la part de son maître, rapportait KETV NewsWatch 7 . Ce dernier a été interpellé et devra s'en expliquer devant la justice.

Une équipe de la Nebraska Humane Society et la police se sont rendues au domicile d'un certain Jermaine Pearson, à Omaha dans l'Etat du Nebraska, après avoir reçu des signalements de voisins inquiets. D'après l'un d'eux, on pouvait entendre la chienne de prévenu gémir « comme si elle était en train d'être tuée ».

En entrant dans l'appartement en question, les intervenants ont découvert l'animal muselé avec du scotch et attaché à l'un des barreaux du lit de son maître.

Un agent de la Nebraska Humane Society a discuté avec le propriétaire de la chienne, qui a admis l'avoir « punie » pour avoir creusé et mâchouillé une moulure en bois. Il a ajouté l'avoir frappée avec des magazines et des journaux roulés.

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Photo d'illustration

« Elle pouvait à peine ouvrir la gueule ou haleter »

Le ruban adhésif était si serré autour du museau de la pauvre chienne qu’« elle pouvait à peine ouvrir la gueule ou haleter ». Interrogé à ce sujet, Jermaine Pearson a répondu qu'il cherchait à la « faire taire ». Et lorsqu'on lui a demandé comment il comptait défaire le scotch, il aurait sorti un couteau de poche, que les policiers lui ont aussitôt ordonné de ranger.

La chienne a été prise en charge et soignée par la Nebraska Humane Society. Lors de l'examen, le vétérinaire a relevé un gonflement des rougeurs autour des yeux, de multiples hématomes un peu partout sur le corps, ainsi qu'une blessure à l'extrémité de l'oreille.

Le mercredi 29 avril 2026, Jermaine Pearson a été arrêté par la police, 23 jours après le sauvetage de sa chienne. Il est poursuivi pour cruauté envers un animal.

Le conseil Woopets : frapper un chien « sans force » avec un objet est-il vraiment sans conséquence ?

Même lorsqu’elle se veut « mesurée », la violence est inacceptable et a des effets réels et durables sur le chien :

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Douleur physique : un coup avec un magazine ou un journal peut provoquer des hématomes, surtout sur un animal déjà fragilisé.

Stress et peur persistants : le chien associe son humain à une menace, ce qui peut entraîner anxiété, tremblements ou évitement.

Troubles du comportement : agressivité défensive, malpropreté, destructions ou inhibition totale peuvent apparaître.

Perte de confiance : le lien avec le maître se dégrade, rendant toute interaction difficile et tendue.

Méthode contre-productive : la punition physique n’enseigne pas le bon comportement.

Les professionnels recommandent des méthodes d’éducation positives, basées sur la compréhension, la cohérence et la récompense des bons comportements (renforcement), bien plus efficaces et respectueuses du bien-être animal.