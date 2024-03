Cette chienne est tellement fière de sa bêtise qu’elle ne parvient pas à la cacher (vidéo)

Mike LaBianca vit en Californie (États-Unis) avec sa fidèle Golden Retriever de 3 ans nommée Stella. L’homme partage leur quotidien sur les réseaux sociaux et on comprend qu’il ne s’ennuie jamais avec la chienne ! Laquelle ne cesse de le faire rire, même quand elle fait une bêtise.

En effet, il a récemment posté une vidéo devenue virale sur la plateforme sociale TikTok. Celle-ci retrace le jour où Stella a détérioré le jardin, mais n’a éprouvé aucun regret. Au contraire, son œuvre l’a rendue très fière.

@mike.and.stella.labianca / TikTok

« J'ai vu l'énorme trou dans la cour et Stella debout avec un grand sourire »

Mike a l’habitude de laisser Stella profiter du jardin, alors il l’a laissée sortir pour s’amuser pendant qu’il vaquait à ses occupations. Il garde une oreille attentive pour la surveiller de loin et c’est justement parce qu’il ne l’a plus entendue ce jour-là qu’il s’est inquiété : « J'avais laissé Stella courir dans le jardin et j'ai constaté qu’il n’y avait plus de bruit dehors pendant quelques minutes, alors je suis allé la voir » témoignait-il pour Newsweek.

En sortant, il a immédiatement remarqué l’énorme trou sur sa pelouse habituellement bien soignée. Des mottes de terre étaient éparpillées sur l’herbe et la terrasse. Il n’a pas mis longtemps à trouver la responsable, car Stella se tenait en face de lui, « couverte de preuves ». Son beau pelage beige, mais surtout ses pattes étaient noires.

Une mine satisfaite

En plus de tous ces indices matériels, Stella arborait un « grand sourire » sur son visage, absolument satisfaite de son travail. Mike a confié ne pas avoir pu s’empêcher de rire quand il a vu son air joyeux. Il a précisé que Stella n’avait pas pour habitude de creuser, mais que quand l’envie lui prenait, elle ne faisait pas les choses à moitié !

À ce jour, le clip vidéo rapportant cette histoire a été visionné plus d’un million de fois et a beaucoup amusé la Toile. Les internautes ont plaisanté dans la section des commentaires en se faisant l’avocat du diable : « Ce bon garçon est totalement innocent. Nous étions ensemble toute la journée à faire autre chose » badinait l’un d’eux.