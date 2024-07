Cette chienne dont la queue ne s'arrête jamais de remuer est comparée à un phoque par les bénévoles qui rêvent de la voir adoptée (vidéo)

Comment ne pas craquer face à un regard aussi irrésistible ? Les yeux de Pork Chop ne sont pas son seul atout charme. Cette chienne fait également l’unanimité autour d’elle par sa joie de vivre incommensurable. Récemment arrivée au refuge, elle espère rencontrer l’amour le plus vite possible.

Sa queue remue en permanence et elle est toujours ravie de rencontrer de nouvelles personnes. Elle, c’est Pork Chop, une chienne de refuge à la joie de vivre débordante et extrêmement contagieuse.

Récemment arrivée au Seattle Animal Shelter, situé dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis, cette femelle American Staffordshire Terrier ressemblerait davantage à un phoque qu’à un canidé, d’après l’équipe qui s’occupe d’elle dans la structure d’accueil.



@seattle_animal_shelter / TikTok

La couleur de son pelage, sa bouille craquante, son côté remuant et même ses mouvements font effectivement penser à un pinnipède qui s’en donne à cœur joie sur le sable en attendant de regagner l’océan.

On peut s’en rendre compte dans une vidéo TikTok postée le 16 juillet 2024 sur le compte du Seattle Animal Shelter et relayée par différents médias, dont PetHelpful. La voici :

En partageant ces images, le personnel et les responsables du Seattle Animal Shelter espèrent la faire connaître d’un maximum de personnes et ainsi augmenter les chances de Pork Shop de trouver la famille aimante qu’elle mérite.



La chouchoute du refuge

On voit clairement que cette chienne est la chouchoute des bénévoles du refuge. Ils l’adorent et ne se lassent pas de la voir s’amuser, remuer joyeusement et frénétiquement la queue et demander des câlins à tout va.

La vidéo la montre également faire la connaissance avec Tater Tot, un autre pensionnaire du refuge. Tous 2 se rencontrent à peine et se mettent déjà à jouer ensemble comme s’ils étaient de vieux amis.



Pleine d’énergie, le regard pétillant de vie et d’intelligence, amicale, sociable et affectueuse à souhait, Pork Shop est assurément une chienne qui ne manque pas de qualités et qui comblera sa future famille de bonheur.

Seattle Animal Shelter, tout le monde est persuadé que son rêve d’adoption sera bientôt exaucé.

