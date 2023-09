Cette chienne de thérapie apporte sourires et réconfort aux personnes âgées et handicapées

Depuis qu’il est à la retraite, Alistair King a choisi d’aider son prochain. Cet ancien fonctionnaire a fondé le Therapy Dogs Northern Ireland : une association dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou handicapées grâce aux chiens de thérapie.

Alistair exerce en Irlande du Nord, et plus précisément près de Belfast, capitale du pays. Chaque semaine, il rend visite aux pensionnaires des hospices, des maisons de retraite et des écoles spécialisées de la ville en compagnie de Sandi, sa Golden Retriever aux multiples qualités.

Une chienne philanthrope

Dans le cadre de ses fonctions, la chienne au pelage doré aide les patients et les enfants à retrouver un sentiment de normalité et à soulager leur anxiété. Sa présence contribue nettement à réduire le stress, comme le rappelle The Independent.

Ballycraigy Primary School / Facebook

« Sandi peut en quelque sorte communiquer avec les gens, explique son maître. Elle a le don de les regarder droit dans les yeux, de leur donner la patte et de les serrer dans ses bras. »

Alistair sait que le tempérament de Sandi fait d’elle une excellente chienne de thérapie. « Affectueuse » et « très douce », la quadrupède semble être faite pour le job ! Elle égaye les journées de tous ceux qu’elle croise.

PA Media

« Une journée dans un centre de soins est une longue journée. Échanger avec un chien […] avoir un peu de conversation, c’est rompre la monotonie, c’est générer un peu de relation et de normalité », poursuit Alistair.

Des moments qui n’ont « pas de prix »

Eimear McCooey, responsable au sein du Marie Curie Hospice Belfast, salue ce genre d’initiative. « Sandi se rend ici pour aider les patients à retrouver leurs souvenirs, pour soulager leur solitude ou leur anxiété […] La possibilité de créer ces moments pour les patients en fin de vie et les membres de leur famille n’a pas de prix », a-t-elle déclaré.

« Ces visiteurs à fourrure peuvent être des auditeurs qui ne portent pas de jugement, ou des amis discrets. Sandi s'assoit calmement et laisse les patients et leurs familles se souvenir et sourire, elle leur offre une patte, mais elle est aussi prête à les serrer dans ses bras. Elle apporte également un grand sourire à notre personnel et à tout le monde à l’hospice », a-t-elle ajouté.