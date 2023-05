Le courageux combat d’une chienne battue et pendue, devenue animal de thérapie pour les enfants

Une chienne sauvée d’un maître extrêmement brutal vient désormais en aide aux enfants en difficulté, rapporte NBC 5 Dallas Fort Worth.

L’héroïne de cette histoire émouvante répond au nom de Mara. Son sauvetage avait eu lieu l’été dernier, alors qu’elle subissait la violence de son propriétaire de l’époque.

Le 10 juillet 2022, aux alentours de minuit, un passant avait été alerté par les gémissements de la chienne. Le témoin s’était rendu compte que l’animal recevait des coups de la part de son maître, un habitant de Keller dans l’Etat du Texas (Etats-Unis).

Alertée, la police locale avait envoyé une patrouille sur les lieux. A l’arrivée des officiers, l’individu était toujours en train de violenter Mara. Il l’avait jetée contre une voiture en stationnement, puis au sol. Il l’avait ensuite pendue à une échelle horizontale pour enfants sur l’aire de jeu voisine. La malheureuse chienne avait également l’une des pattes arrière en sang.

Son bourreau avait été interpellé et placé en garde à vue. Quant à sa victime, elle avait été prise en charge par le service local de contrôle des animaux. Mara avait ensuite été examinée par un vétérinaire ayant constaté sur elle plusieurs blessures anciennes. L’examen révélait, par ailleurs, qu’elle avait eu les griffes de la patte arrière arrachées, d’où le saignement.

Mara totalement rétablie et formée pour épauler les jeunes en difficulté

Grâce aux soins apportés par ses bienfaiteurs, la quadrupède s’en est totalement remise et a même embrassé une nouvelle carrière. On l’a, en effet, formée pour en faire une chienne de thérapie pour les enfants à besoins spéciaux. Elle les aide ainsi à sortir de leur isolement et à tisser des liens sociaux.

Keller Police Department

De son côté, son propriétaire maltraitant a comparu le jeudi 27 avril 2023 devant le tribunal du comté de Tarrant. Arin Bright a été reconnu coupable de cruauté envers animal. Il connaîtra prochainement sa sanction.