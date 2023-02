Cette chienne attend désespérément la famille de ses rêves depuis plus d’un an et demi

Naya est la plus ancienne pensionnaire du refuge belge de Floriffoux. Cela fait plus d’un an et demi qu’elle est « derrière les barreaux ». Pour la nouvelle année 2023, les bénévoles se sont fixés plusieurs objectifs, dont celui de lui trouver la famille idéale à tout prix.

« Ce soir, je m’endors une nouvelle fois dans ma cage... » : Chloé, membre du refuge de la Croix Bleue à Floriffoux (Belgique), a voulu partager l’histoire de Naya sur son compte Facebook. Cette douce American Staffordshire Terrier attend désespérément d’être adoptée depuis plus d’un an et demi, mais elle ne semble pas attirer l’attention des visiteurs du refuge. Un constat douloureux pour Chloé et ses collègues.

« On n’a jamais voulu me récupérer, et personne ne prend la peine de me connaître. On s’arrête devant ma cage, on me caresse à travers les barreaux, mais ça ne va jamais plus loin... » écrit-elle, le cœur lourd. Naya est pourtant une chienne « exceptionnelle » qui a beaucoup d’amour à donner, selon la bénévole.

La quadrupède ne s’entend pas avec les autres chiens, et a « tendance à être assez brute », ce qui pourrait « être compliqué avec les enfants en bas âge ». Ce sont des conditions essentielles à respecter pour que son adoption se passe le mieux possible. Trouvera-t-elle un jour la famille qui saura lui offrir la vie dont elle rêve ?

L’espoir malgré tout

Chloé croit dur comme fer que le jour de chance de Naya viendra. Elle souhaite de tout cœur que la magie des réseaux sociaux lui permette d’exaucer son vœu le plus cher. À ce jour, sa publication (postée ci-dessus) a été partagée des milliers de fois sur Facebook. Espérons qu’elle atteigne les maîtres éternels de la petite Naya…