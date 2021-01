Cet artiste peintre de 10 ans crée sa propre fondation pour vendre les peintures qu'il réalise et offre les bénéfices aux animaux dans le besoin

Qu’est devenu Pavel, cet enfant russe qui peignait des portraits de chiens et récoltait ainsi fonds et nourriture pour le refuge de sa ville ? Son projet caritatif en faveur des chiens et chats en difficulté continue de se développer. Il a même sa fondation et son propre studio désormais.

Il y a un peu plus d’un an, nous rapportions l’histoire de Pavel Abramov, ce garçon de 9 ans qui venait en aide aux animaux du refuge d’Arzamas, dans le centre de la Russie, en peignant des aquarelles.

Le talentueux enfant réalise, en effet, les portraits des chiens de ses clients, mais il n’en perçoit pas le moindre sou. En échange de ces tableaux représentant leurs compagnons à 4 pattes, les propriétaires adressent des dons de nourriture, de médicaments ou d’accessoires à la structure accueillant les animaux errants ou abandonnés.

Une initiative que lui et sa mère, Ekaterina Bolchakova, ont baptisée « Gentil pinceau » et dont la notoriété a largement dépassé les frontières russes.

Récemment, Mme Bolchakova a contacté Bored Panda pour donner des nouvelles de son fils et de son œuvre caritative.

Elle explique ainsi que le projet n’a fait que s’agrandir depuis. En une année, le travail de Pavel a permis de récolter 3 tonnes d’aliments, de traitements et d’autres formes d’aides, ainsi que 500 000 roubles (5500 euros environ) pour le refuge. Grâce à cette contribution, le centre a pu lancer un programme de stérilisation, en plus de la rénovation et de l’amélioration de ses équipements.

Par ailleurs, « Gentil pinceau » est devenu un mouvement international. 150 portraits peints par Pavel ont été envoyés à des propriétaires d’animaux dans 15 pays, sachant qu’il a actuellement encore près de 1000 autres commandes à honorer.

Mieux encore, le garçonnet a ouvert son propre studio, appelé « Art Pate ». Il s’agit à la fois d’un atelier créatif et d’un refuge pour chats. Des évènements y sont régulièrement organisés et des fonds sont collectés pour divers centres accueillant les félins en détresse.

