"Cet acte isolé est une erreur de ma part" : les excuses du rappeur Timal après avoir frappé son chien

Quelques jours après s’être filmé pendant qu’il frappait son chien, Timal a présenté ses excuses sur son compte Instagram. Le rappeur avait été placé en garde à vue et condamné entretemps.

« A tous, j’ai tellement conscience de la gravité de ce que j’ai fait. Je présente mes excuses à tous ceux qui me suivent ou qui m’ont connu par cet acte », a écrit Timal sur Instagram le vendredi 2 septembre. Une publication intervenant le lendemain de la condamnation du rappeur de 25 ans par le tribunal de Meaux (77).

Reconnu coupable de cruauté envers un animal domestique, il avait asséné des coups de pied à l’un de ses 2 chiens chez lui, à Champs-sur-Marne. Il s’était filmé et avait partagé la séquence sur Snapchat, la vidéo incluant, par ailleurs, une insulte adressée au canidé. Timal le punissait pour avoir uriné sur le sol.



@Timal / capture vidéo

La Fondation 30 Millions d’Amis et la SPA avaient porté plainte, et le prévenu avait écopé d’une peine de 120 jours-amendes à 50 euros et de l’interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans. Une sanction que les parties civiles estimaient insuffisante.

Ses chiens Vatos (la victime apparaissant dans la vidéo) et Arya lui avaient été retirés et confiés à Action Protection Animale.

« Une erreur dans l’éducation de Vatos »

Le 2e texte composant la publication d’excuses évoquée plus haut est plus long que le premier. Le rappeur y dit avoir « commis une erreur dans l’éducation de Vatos », alors que la scène où il s’en prenait à lui « ne reflète pas [sa] relation avec lui ».

A lire aussi : Découvert à la frontière ukrainienne, un chien traumatisé et paralysé par la peur entame un voyage vers l'espoir (vidéo)

Le jeune homme affirme qu’il aimait Vatos et Arya et « demande pardon », ayant pris conscience de sa « bêtise » et leur souhaitant « d’être heureux avec un autre maître ».



Action Protection Animale