Ces 3 chiens de soutien travaillent dans un aéroport allemand pour apaiser les voyageurs et apporter de la bonne humeur

En passant par l’aéroport principal de Berlin, vous aurez peut-être la chance de croiser 3 boules de poils aux pouvoirs magiques. On raconte que leur seule présence permet d’oublier le stress et redonne le sourire. Preuves à l’appui, les témoignages de voyageurs ayant croisé leur route.

Emy le Labrador, Benny le Teckel et Pepper le Terrier se baladent dans les allées de l’aéroport Willy-Brandt de Berlin (BER), en Allemagne. Contrairement à leurs congénères présents sur place, ils ne sont pas là pour voyager, mais bien pour travailler. Leur mission ? Calmer, rassurer, réconforter, ou simplement tenir compagnie aux humains.

Pour de nombreux voyageurs, le passage à l’aéroport peut être stressant. L’attente est parfois longue et la foule peut être conséquente, surtout en période de vacances. Tant d’éléments qui ont tendance à jouer sur nos nerfs ou sur notre humeur. Pour aider les personnes à mieux vivre cette expérience, le personnel du BER s’est tourné vers la thérapie animale.

Ekaterina Zershchikova / The Times

Une initiative appréciée

Les toutous travaillent aux côtés des bénévoles d'une association formant des chiens thérapeutiques. Les accompagnateurs respectent leur bien-être en prêtant attention à différents signes, tels que leur état de fatigue : « Si l’un d’entre eux passe une mauvaise journée et nous montre qu’il est malheureux, nous arrêtons immédiatement ».

Selon le porte-parole de l’aéroport, Emy, Benny et Pepper ont suscité « de très bonnes réactions » depuis la mise en place du dispositif. Enfants comme adultes sont souvent ravis de les croiser et de pouvoir les caresser. Un passager accompagné de sa fille et de son fils a témoigné, relayé par 20 Minutes : « Cela leur permet de ne pas penser à l’attente et au stress liés à l’affluence ».

A lire aussi : Des nouvelles réjouissantes de Lucy, chienne découverte abandonnée devant un refuge

« Personne n’est forcé »

Bien sûr, les canidés ne vont pas vers toutes les personnes qu’ils croisent. Leur présence ne doit pas être contraignante pour les voyageurs : « Ils n’approchent que les personnes qui sont vraiment réceptives ». Ils sont d’ailleurs choisis pour leur tempérament calme, mais doivent toutefois apprécier de jouer avec les humains lorsqu’ils y sont invités. Le dispositif doit rester un plaisir pour tous les protagonistes.