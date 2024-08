Ces 2 chiens de refuge âgés de 11 ans ont encore de l’énergie à revendre pour commencer une seconde vie

Les animaux âgés sont souvent délaissés au refuge. Pourtant, lorsqu’on regarde Annie et Tobias, rien ne les distingue de leurs congénères juvéniles. Ces 2 quadrupèdes sont de véritables boules d’énergie malgré leur âge avancé. Leurs bienfaiteurs sont persuadés qu’ils feront le bonheur d’une famille aimante et dynamique.

Tobias et Annie, 2 chiens d’environ 11 ans, courent, s’amusent et profitent de la vie plus que n’importe qui. Ces boules de poils sont des rayons de soleil. Elles embellissent le quotidien des membres de la SPCA de Brevard, en Floride (États-Unis), depuis leur admission au refuge. Loin des clichés de l’animal senior incapable de se mouvoir, le duo est en réalité tout l’inverse !

Les 2 toutous ont vécu avec au sein d’une famille aimante jusqu’à ce que leur propriétaire parte en résidence assistée, rapportait Miami Herald. Ne trouvant personne pour les récupérer, elle a dû les déposer dans un refuge tandis qu’ils étaient déjà âgés de 11 ans.

SPCA of Brevard Adoption Center / Facebook

Une joie de vivre contagieuse

L’abandon d’animaux âgés est souvent compliqué, car ces derniers ont développé des habitudes au fil du temps. De plus, les seniors, tout comme leurs congénères handicapés, peinent à intéresser les adoptants de passage au chenil. Enfin, bien qu’ils puissent être adoptés séparément, Tobias et Annie sont prioritairement adoptables à 2, ce qui freine également certaines familles.

Mais tous ces obstacles n’ont pas eu raison d’eux. Ce « duo emblématique » n’a pas perdu le moral malgré les difficultés rencontrées : « Ils ont plus de peps dans leur démarche que 2 chiots » affirmait un porte-parole du refuge. Les 2 débordent d’énergie malgré leur âge avancé et continuent de se dépenser comme le ferait un chien plus jeune.

« Ils sont pleins d'énergie et d'amour »

Tobias et Annie sont toujours présents pour une partie de balle ou une longue promenade. Ce sont des chiens bien dans leurs pattes et dans leur tête, qui n’ont pas perdu leur âme de chiot. Leurs bienfaiteurs espèrent qu’ils trouveront une famille pour couler leurs vieux jours, car ils ont encore beaucoup de choses à vivre : « Ils cherchent un foyer aimant où ils peuvent passer leurs années dorées ensemble ».

Avec leur personnalité enjouée, ils feront certainement le bonheur de leur propriétaire !