Certaines races de chiens très appréciées pourraient bientôt disparaître

Et si, dans quelques années, nous ne croisions plus de Jack Russell Terrier, de Welsh Corgi, ou encore de Colley ? Ces races qui sont familières pour un bon nombre d’entre nous sont pourtant sous surveillance, car les naissances de chiots sont de moins en moins fréquentes. Certaines sont même « menacées d'extinction », selon le Kennel Club.

Celui-ci, désigné comme la plus grande organisation de protection des chiens du Royaume-Uni, se consacre « à la santé, au bien-être et au dressage des chiens ». Il répertorie également les différentes races dans un fichier.

Des canidés devenus plus rares

En ce sens, le Kennel Club enregistre les nouveau-nés et dresse un bilan chaque année. Depuis quelque temps, plusieurs races connaissent une baisse du nombre de naissances, comme l’a mentionné The Mirror. C’est le cas du Fox Terrier, tant apprécié en Grande-Bretagne, dont la popularité a chuté de 21 % par rapport à l’année 2022. Il a rejoint la liste des 8 « chiens à surveiller », laquelle inclut les races pour lesquelles seulement 300 à 450 chiots viennent au monde en un an.

Une autre catégorie, plus inquiétante, constitue les 34 « races autochtones vulnérables ». Elles englobent celles qui ont eu moins de 300 naissances sur une année, et qui pourraient finir par disparaître sur le long terme. On retrouve dans ce groupe le Bull Terrier, le Setter Anglais et même l’Épagneul King Charles. Le Chien courant, utilisé pour chasser, fait aussi partie de cette liste.

photo d'illustration

Des types de chiens délaissés pour d’autres

Ces chiffres prouvent que la popularité des races détermine leur existence. Celles citées précédemment ont eu du succès auparavant et sont désormais moins en vogue. Il existe des classements mentionnant les chiens les plus appréciés en fonction des années.

En France, par exemple, le Berger Australien, le Golden Retriever et le Staffordshire Bull Terrier seraient les favoris en 2023, selon 20 Minutes. Ce podium évolue avec le temps et les “tendances”.

photo d'illustration