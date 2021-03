Ce vétéran de l’armée traumatisé avait perdu le goût à la vie, jusqu’à sa rencontre décisive avec une chienne

Pour Craig Smith, ancien militaire souffrant de trouble de stress post-traumatique, l’arrivée de Bella dans sa vie a été un tournant. La chienne lui a tout bonnement sauvé la vie, alors qu’il était au bord du gouffre.

Comme tant d’autres soldats ayant été confrontés aux affres de la guerre, Craig Smith vivait un véritable cauchemar au quotidien et ne trouvait quasiment plus le sommeil.

Originaire de Bournemouth dans le Sud de l’Angleterre, il avait servi dans l’infanterie de marine britannique – les Royal Marines – pendant près de 8 ans. Sa souffrance était telle qu’il a dû divorcer et qu’il a tenté de mettre fin à ses jours en juillet dernier. Après ce dernier épisode, il a décidé de demander de l’aide à Service Dogs UK.

Il s’agit d’une association qui forme des canidés issus des refuges à devenir chiens d’assistance. Ces animaux apprennent à détecter les signes précurseurs de crises d’angoisse et à réconforter les gens qui, comme Craig Smith, sont sujets aux troubles de stress post-traumatique. Ce sont des anciens militaires, mais aussi des secouristes et urgentistes psychologiquement très marqués.

« Elle a changé ma vie »

Les chiens en question sont confiés à des familles d’accueil, auprès desquelles ils poursuivent leur formation tout en apprenant la vie au sein d’un foyer.

Craig Smith a été présenté à une chienne Labrador-Retriever chocolat appelée Bella. Pour cet ancien soldat, cette rencontre a tout fait basculer. « Elle a changé ma vie de manière phénoménale, confie-t-il à la BBC. Je peux enfin penser à l’avenir et voir qu’il y a de la vie, malgré le stress post-traumatique. C’est un long chemin, mais nous allons y parvenir ensemble. »

Grâce à Bella, il ne craint plus autant la foule et gère de mieux en mieux ses nuits de terreur : « Depuis que j’ai Bella, je n’ai plus peur d’aller dormir ».

Service Dogs UK fait un travail remarquable, autant pour Craig Smith et ses semblables que pour les chiens eux-mêmes. L’association espère pouvoir en aider davantage à l’avenir.