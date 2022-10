Ce Shiba Inu a été élu le chien de sauvetage le plus mignon au monde en 2022 grâce à sa joie de vivre à toute épreuve

Les juges du concours PEOPLE's World's Cutest Rescue Dog 2022, présenté par la marque PEDIGREE®, ne sont pas restés insensibles devant la joie de vivre et le sourire ravageur de Gordon.

Le Shiba Inu de 11 ans a en effet de quoi attendrir ! Malgré son handicap qui l’oblige à se déplacer à l’aide d’un dispositif à roulettes, le toutou se montre avide d’aventures et extrêmement affectueux envers ses maîtres.

« Il saute par-dessus les rochers, tombe sur les bûches, franchis le ruisseau et poursuit les feuilles. Il adore aussi les friandises et faire des câlins sur le canapé », a expliqué Wendy Wickersham, sa propriétaire, à People.

Gordon a par conséquent gagné le concours face à 9 000 autres canidés en lice. La famille s’est vue offrir un an d’alimentation pour chien ainsi qu’un don de plus 1 000 euros pour une association de sauvetage d’animaux de son choix.

The moment we've all been waiting for! The winner of the @people World's Cutest Rescue Dog Contest has been selected. The winner is... GORDON????



"Of course I think he's the cutest dog in the world, but it's just amazing to see that other people think he's cute too!" pic.twitter.com/GJMm3OzaZi