Ce Rottweiler dévoué copie tout ce que sa meilleure amie humaine fait !

La relation qui unit Zara la chienne et Gia la fillette va bien au-delà de l’amitié. Elles se comportent en sœurs. Inséparables, elles partagent toutes les activités et s’imitent mutuellement quoi qu’elles fassent. Leurs parents sont les témoins privilégiés de cette merveilleuse complicité.

Si, pour la plupart des bébés, les premiers mots prononcés sont souvent « maman » ou « papa », celui de la petite Gia a été « pup » (chiot / chien). « Je pense que ça en dit long » sur la relation qui existe entre elle et la chienne de la famille appelée Zara, confie sa mère Stacey à The Dodo.

La femelle Rottweiler avait manifesté d’emblée son bonheur et son enthousiasme à l’arrivée d’un nouveau-né dans le foyer. Dès les présentations, elle a spontanément endossé le rôle de grande sœur. Elle s’est mise à veiller sur elle et à la protéger. Ensuite, à mesure que Gia grandissait, elle est devenue sa partenaire de jeu et a commencé à l’imiter.

Leur complicité n’a fait que se renforcer lorsque la fillette a commencé à manger seule et à marcher. Elle a alors pris l’habitude de partager ses repas avec son amie quadrupède, qui a tout de suite su apprécier ces petites attentions à leur juste valeur.

Une grande sœur douce et protectrice

Zara a toujours été d’une douceur, d’une patience et d’une bienveillance incroyables avec Gia. Plus le temps passe, plus leurs liens se consolident. Elles ont même commencé à chanter en duo, surtout depuis que l’enfant a reçu un microphone en cadeau de Noël ; elle pousse la chansonnette tandis que la Rottweiler l’accompagne de ses hurlements semblables à celui du loup.

Elles s’adorent et font absolument tout ensemble ; les jeux de ballon, les baignades, les promenades… Stacey et son mari sont conscients de la chance qu’ils ont d'être aux premières loges pour témoigner de cette magnifique histoire. La voici en vidéo :

