Ce chien fait la grève du silence et des câlins pour punir ses maîtres d'être partis en vacances sans lui (vidéo)

Les propriétaires d’un chien appelé Snow étaient partis en vacances sans lui et, à leur retour, il a tenu à ce qu’ils comprennent qu’ils n’ont pas intérêt à recommencer la prochaine fois. Le quadrupède a décidé de bouder au lieu de fêter leurs retrouvailles.

Il existe de plus de destinations de vacances où les animaux de compagnie sont acceptés. Ces endroits prévoient même des installations spécifiques pour eux, afin que leur séjour soit le plus agréable possible. Malheureusement, dans certains cas, les propriétaires canins ne peuvent opter pour ces lieux pour différentes raisons. Ils doivent alors trouver une solution de garde, qui peut être le placement auprès d’un membre de la famille.

C’est précisément ce qu’avaient fait Poonam Lea et son mari avant leur départ. Snow, leur chien de race Golden Retriever, avait été confié à la mère de la jeune femme.

Le couple s’était ainsi absenté pendant 3 semaines. Une éternité pour le quadrupède, qui a manifestement mal vécu cette longue séparation.

Même s’il était chez sa « mamie », Snow n’était pas du content de la décision prise par ses humains de ne pas l’inclure dans leur voyage. On imagine que s’ils avaient pu, ils l’auraient certainement fait.

En rentrant de vacances, Poonam Lea et son conjoint se sont rendus chez la mère de la première pour retrouver Snow et le ramener à la maison. Ils s’attendaient à ce qu’il les accueille joyeusement après cette vingtaine de jours passés séparément. Toutefois, au lieu de leur faire la fête, le chien a décidé de rester coucher sur le fauteuil et de leur tourner le dos en gardant la tête baissée.

C’était sa façon de leur faire savoir qu’ils l’avaient vexé en le privant de leur présence pendant tout ce temps. Snow est resté silencieux et n’a pas esquissé le moindre geste de tendresse à leur égard. Il n’était tout simplement pas d’humeur…

Excuses acceptées

Le couple a immortalisé la scène en photos, l’une d’elles ayant été partagée sur le compte TikTok « @snow_retriever » qui lui est consacré. La publication a généré des milliers de vues et est relayée par Newsweek.



@snow_retriever / TikTok

Le maître de Snow a pris le temps de s’asseoir à côté de lui pour essayer de se faire pardonner, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Encore quelque peu contrarié, le Golden Retriever a néanmoins fini par accepter ses caresses et ses excuses.

