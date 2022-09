Ce petit chien a subi un acte odieux de maltraitance, mais a rencontré la bonne personne et a fait preuve de résilience

Doodles, un croisé Terrier de 6 ans, a subi une terrible épreuve. Il a été traîné le long d’une route par un individu malveillant. Celui-ci l’avait attaché à l’arrière de sa voiture et roulait à vive allure.

La pauvre bête était donc couverte de blessures externes et internes.

Heureusement, un homme a été témoin de la scène et a pu lui porter secours une fois la corde rompue. Le petit bonhomme gisait dans un fossé.

Le bon samaritain l’a conduit à Dogs Trust Ireland qui l’a pris en charge en urgence. Il s’est avéré que Dodles souffrait d’une commotion cérébrale, de plaies ouvertes et d’un traumatisme sans précédent.

Des soins et de l’amour

Dodles a été soigné et soulagé de sa douleur à l’aide de médicaments. Afin qu’il se rétablisse au plus vite, il a été convenu qu’il soit placé au sein d’une famille d’accueil et non dans un box au refuge.

« Ce qui est arrivé à Doodles est absolument épouvantable. C'est une épreuve qui ne devrait jamais être subie par un animal. Nous avons fait le maximum pour le remettre sur pieds », a déclaré Eimear Cassidy, directeur régional de Rehoming chez Dogs Trust Ireland, au Mirror.

En quelques semaines, le canidé était méconnaissable. L’affection reçue par son nouveau foyer l’avait complètement changé.

Ses bons samaritains se sont profondément attachés à lui, si bien qu’ils ont décidé de l’adopter définitivement.

« Nous sommes très reconnaissants envers la personne qui a signalé l'incident ainsi que la famille qui l'a accueilli et aidé à se remettre dans l'état fantastique dans lequel il se trouve aujourd'hui », a confié Eimear Cassidy.

Il a également ajouté qu’il déplorait un nombre grandissant de ce genre d’actes de cruauté envers les animaux, mais que les bénévoles qui œuvrent à ses côtés lui redonnent espoir en l’humanité.

A lire aussi : Un chien fidèle suit l'ambulance qui transporte son maître à l'hôpital (vidéo)