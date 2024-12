Ce Labrador étonné par l'énergie débordante de son amie Jack Russell qui ne tient pas en place ne peut qu'assister au spectacle (vidéo)

Les caractères de Peppa la Jack Russell et Buddy le Labrador sont diamétralement opposés. Ils appartiennent à la même famille, vivent sous le même toit et ne peuvent se passer l’un de l’autre, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon. L’une est une véritable boule d’énergie tandis que l’autre reste souvent perplexe face à l’extrême agitation qui la caractérise.

Les aventures de Peppa la mini Jack Russell Terrier sont suivies par près de 83 000 abonnés sur le compte TikTok qui lui est consacré, « @peppa_minijrt ». Elle n’en est pas la seule vedette ; Buddy, son ami Labrador Retriever apparaît aussi dans bon nombre de vidéos.

Les 2 chiens sont parfaitement représentatifs de leurs races. Peppa a un comportement typiquement « Jack », étant à la limite de l’hyperactivité et possédant une très forte personnalité. Buddy, lui, est bien plus calme et extrêmement doux.

Leurs différences comportementales ne les empêchent pas d’être inséparables et complices. Ce contraste apparaît clairement dans une vidéo mise en ligne le 14 novembre 2024 et devenue virale, totalisant un nombre de vues impressionnant : 50,7 millions !



@peppa_minijrt / TikTok

Dans la séquence en question, que l’on peut découvrir ci-dessous, on voit Peppa en pleine session de « zoomies ». La Jack Russell Terrier totalement survoltée enchaîne les allers et retours à travers le couloir à une vitesse vertigineuse. Le tout sous le regard médusé de son congénère, qui préfère rester tranquillement couché pendant ce temps-là.

La version canine de Flash

Une autre vidéo relayée par PetHelpful montre une scène similaire, filmée sous un autre angle. L’énergie et l’explosivité de Peppa sont les mêmes. L’attitude perplexe de Buddy n’a pas changé non plus. Les passages de la petite chienne sont si furtifs qu’on peut à peine distinguer sa silhouette. Il ne lui manque que la combinaison rouge et les éclairs dorés sur les oreilles, et on aurait l’impression d’avoir affaire à Flash, le super-héros ultra rapide.

Voici la vidéo, partagée le 16 novembre sur TikTok :

A lire aussi : Ce chien a la meilleure des réactions quand son propriétaire le dépose à la garderie (vidéo)