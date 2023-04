Le regard perplexe que lance ce chat à sa maîtresse chaque fois qu'elle prend son bain ne laisse personne indifférent

Une chatte appelée Autumn a pris l’habitude de s’asseoir face à son humaine chaque fois que celle-ci prend son bain et d’afficher un regard plein de suspicion en la voyant faire. Adopté en refuge, l’animal l’amuse et la comble de bonheur au quotidien.

« Je pense que c'est un mélange de confusion et de curiosité, confie Cleary Ellis à Newsweek. Elle ne comprend pas pourquoi je me plongerais volontairement dans l'eau et pourtant elle voudrait probablement être dans le bain avec moi ».

« Elle », c’est Autumn, chatte tabby qui adopte systématiquement cet air perplexe quand sa maîtresse s’offre un bon bain.



Cleary Ellis / Reddit

Canadienne de 30 ans, Cleary Ellis a parlé cette drôle d’habitude qu’a le félin sur le réseau social Reddit, photos à l’appui. Le regard suspicieux que lui lance la chatte cache peut-être aussi l’envie de prendre son courage à 2 pattes et de plonger à son tour, mais elle n’a jamais véritablement osé franchir le pas.



Cleary Ellis / Reddit

Il lui certes est arrivé de tremper sa queue dans le bain, histoire « qu’une partie d’elle puisse y être sans qu’elle ne se mouille », mais Autumn n’a pas pu aller plus loin. Comme bon nombre de ses congénères, elle n’est pas très enthousiaste à l’idée de faire trempette. Ce n’est pas le cas de tous les chats ; certaines races félines sont en effet connues comme étant plutôt à l’aise dans l’eau, à l’instar du Maine Coon, du Turc de Van ou encore du Savannah.



Cleary Ellis / Reddit

« Comme des sœurs »

L’autre chatte de Cleary Ellis, Sootie, n’a pas du tout cette attitude soupçonneuse quand son humaine prend son bain. Elle n’y prête d’ailleurs pas véritablement attention.



Cleary Ellis / Reddit

Sootie et Autumn avaient été adoptées un an plus tôt au refuge Furry Friends Animal Shelter, situé à Barrie en Ontario (Canada). Elles sont extrêmement proches l’une de l’autre, comme l’explique leur maîtresse : « Bien qu'elles ne soient pas de la même portée, elles sont comme des sœurs ».



Cleary Ellis / Reddit

« Ce que je préfère chez Autumn, conclut Cleary Ellis, c'est sa curiosité associée à une grande confiance, et avec un zeste de jugement. »

Cleary Ellis / Reddit