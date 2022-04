Ce chien talentueux joue au tennis avec sa propriétaire et possède même sa propre raquette !

Ce chien talentueux joue au tennis avec sa propriétaire et possède même sa propre raquette !

Leo, le Cocker Anglais aux multiples talents, est de retour avec un nouveau tour, tout aussi surprenant que les précédents. Il a, en effet, appris à jouer au tennis. Le plus étonnant, c’est qu’il l’a fait quasiment tout seul.

Leo est une petite célébrité sur Instagram, où ses tours et ses performances sont suivis par plus de 12 000 abonnés. D’ailleurs, nous vous avions déjà parlé de ce chien talentueux et de sa capacité à effectuer des massages cardiaques.

Le Cocker Anglais de 2 ans vit à Aberdeen, en Ecosse, avec sa propriétaire Emily Anderson. La jeune femme de 31 ans lui apprend toutes sortes d’exercices depuis ses 8 semaines.



Emily Anderson / Instagram

Récemment, c’est toutefois en autodidacte que Leo a ajouté une nouvelle corde à son arc. Il a, en effet, appris à jouer au tennis et l’a fait quasiment seul. Sa maîtresse lui a simplement donné une raquette, et le canidé a fait le reste.

Emily Anderson raconte à Metro qu’elle en avait fait la découverte chez une proche. Toutes 2 discutaient de ce qu’il était encore possible d’enseigner à Leo, quand son amie lui a suggéré de l’entraîner à jouer au tennis. « Je lui ai demandé de reculer, je lui ai montré la balle, je l’a lancée et il l'a frappée pour la première fois. Il savait ce qu'il faisait, j’étais vraiment surprise », confie l’éducatrice canin écossaise.

« Il a un talent caché que je ne connaissais pas »

« Il a un talent caché que je ne connaissais pas », poursuit Emily Anderson. Elle ajoute que, depuis la publication de la vidéo montrant Leo s’adonner au tennis, elle reçoit de nombreux messages demandant comment elle le lui a appris, mais elle répond qu’elle ne l’a pas vraiment fait. Il a tenu la raquette entre les dents et cela lui est venu naturellement en voyant la balle venir vers lui.

A lire aussi : Les retrouvailles entre une famille et un chien disparu après le vol de leur voiture dans laquelle il se trouvait



Emily Anderson / Instagram

Elle lui a même acheté sa propre raquette, un modèle à manche courte, et Leo l’a tout de suite adoptée.

« Il ne donnera peut-être pas du fil à retordre à Andy Murray ou à Rafael Nadal, mais c'est amusant. Ça fait sourire les gens », dit sa propriétaire.