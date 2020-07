Ce chien profite à fond des joies de l'été avec son propriétaire, leur activité favorite : les glissades (vidéo)

Un chien se découvre une grande passion pour les glissades pendant ses vacances en mer avec son maître.

Bento est un chiot Golden Retriever qui n’a pas froid aux yeux. Parti avec son maître sur les plages brésiliennes, le jeune chien en a étonné plus d’un.

D’ordinaire très joueur, Bento a découvert un nouveau jeu en arrivant au bord de la mer. En effet, les vacanciers avaient installé un toboggan géant. Aménagé directement sur le sable en hauteur, l'ouvrage faisait faire aux touristes une grande glissade qui les menaient tout droit dans la mer.

Certains des vacanciers n’osaient pas s’essayer à l’attraction. Mais ce n’était pas le cas du chiot qui, lui, avait le cœur bien solide et qui comptait bien profiter de ses vacances au soleil comme il se doit.

Le joyeux quadrupède s’est donc lancé dans l’aventure sans hésiter et avec beaucoup d'entrain. Il a tellement aimé la glissade qu’il en a fait l'expérience une seconde fois. Bento, le chien courageux et aventurier, a effectué 2 tours sur le toboggan tandis que d’autres n’ont pas trouvé le courage de s’y essayer.

Le voici sur cette vidéo prise par son maître et postée sur son compte Instagram. On voit le chiot qui n’attend qu’une chose, que quelqu’un se jette à l’eau pour qu’il se lance juste derrière. On le voit aussi recommencer dès qu’il retourne en haut du toboggan;

On peut donc dire que pour ce chien, les vacances se sont plutôt bien passées. Mais aussi que les plages du Brésil lui réussissent, comme le rapporte le Dodo.