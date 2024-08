Ce chien peine à trouver une famille à cause de son expression triste, alors qu'il a énormément d'amour à donner

De l’autre côté de la Manche, un refuge de la RSPCA rencontre des difficultés pour faire adopter l’un de ses pensionnaires canins. Comme l’explique The Northern Echo, Draygo a passé la majeure partie de sa vie à mourir de faim et il est arrivé dans un état critique au mois de mars. Maigre et timide, il avait grandement besoin d’aide.

L’équipe dévouée qui l’a pris en charge à la suite de son sauvetage lui a apporté tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Par la suite, le toutou de 3 ans a été adopté... mais a subi un échec. Sa famille l’a renvoyé au refuge, car il ne supportait pas la solitude.

© RSPCA

Qui offrira le plus beau des cadeaux à Draygo ?

Depuis, ses bienfaiteurs font tout leur possible pour le reloger. Ils recherchent des propriétaires de chiens expérimentés, qui peuvent l’aider à gérer son anxiété de séparation et lui accorder beaucoup de temps.

Hélas, le beau Draygo reste invisible aux yeux des visiteurs. « C’est un adorable chien qui a énormément d’amour à donner, mais il a une expression morose et j’ai peur que cela décourage les adoptants potentiels », confie une porte-parole de la structure d’accueil.

Ses anges gardiens espèrent de tout leur cœur qu’une famille aimante et responsable lui donnera la chance qu’il mérite. « Il est heureux de s’asseoir et de mâcher une friandise savoureuse ou même de montrer ses talents pour obtenir des gâteries », indique l’association.

Bien que ses traumatismes soient loin derrière lui, il ne lui manque qu’un foyer chaleureux pour être totalement comblé. Draygo mérite d’être heureux et aimé !

© RSPCA

À travers ses articles d’actualité, Woopets a déjà présenté plusieurs animaux qu’aucun adoptant potentiel ne voulait, mais qui ont fini par trouver le bonheur absolu. On se souvient notamment de cette chatte au pelage noir, Kiki, qui peinait à se faire adopter en raison de son âge avancé et de sa maladie.