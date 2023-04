Ces petits animaux étaient « invisibles » et souffraient en silence : aujourd’hui, ils ont besoin de votre amour ! (Vidéo)

Les rongeurs et les lagomorphes sont des petits êtres très poilus, qui arborent une frimousse absolument craquante. À l’instar des chats, des chiens et des autres animaux partageant notre quotidien, ils ont plusieurs besoins à combler. Il en va non seulement de leur bien-être, mais également de leur santé. Hélas, ces adorables quadrupèdes peuvent, eux aussi, être victimes de maltraitance. Action Protection Animale, une association présidée par Anne-Claire Chauvancy, a récemment porté secours à un chinchilla, un rat, 2 octodons et 2 lapins.