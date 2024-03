Ce chien-loup au rare pelage bleu impressionne par son apparence unique, mais sa maîtresse met en garde les admirateurs (vidéo)

C’est en travaillant avec des loups alors qu’elle était actrice qu’Anneka Svenska a décidé de changer de vie. Aujourd’hui, la Britannique vit dans un petit village rural à l'extérieur de Londres (Angleterre) et se consacre à la production d'émissions télévisées sur les animaux ainsi qu’à sa chaîne YouTube « Animal Watch » qui compte aujourd’hui plus d’1 million d'abonnés.

Anneka est aussi l’heureuse maîtresse d’Ocean, un chien-loup pas comme les autres…

Un chien-loup exceptionnel

Ocean est un chien issu d’un mélange unique : ses gênes comptent en effet 30 % de loup ainsi qu’un mélange de Berger Allemand, de Malamute d'Alaska et de Husky de Sibérie.

Cet incroyable toutou est surtout connu pour sa belle fourrure bleu fumé qui fascinent ses nombreux followers sur Instagram. Anneka a d’ailleurs avoué qu’elle avait choisi Ocean, car elle était consciente que cette couleur de pelage était très rare.

En plus de son superbe manteau bleu fumé, ce chien-loup spécial possède des yeux captivants et une personnalité aussi grande que sa taille.

© my_blue_wolf_ / Instagram

Une personnalité adorable

Malgré son apparence de loup à la fois mignonne et un peu effrayante, tout le monde adore Ocean. Ce chien-loup est par ailleurs une grosse boule de tendresse.

© my_blue_wolf_ / Instagram

« Il est tellement sensible et émotif. Ses yeux transpercent littéralement votre âme. Il est si doux et intuitif et il adore les gratouilles sur le ventre », a confié sa maîtresse à Bored Panda.

© my_blue_wolf_ / Instagram

Ocean est aussi très joueur. Il adore jouer avec des balles comme un chat en sautant très haut pour les attraper. S’il a tendance à se méfier des humains, il adore ses congénères et veut jouer avec tous les chiens qu’il rencontre.

Un chien exigeant qui ne convient pas à tout le monde

Grâce à ses gênes de Berger Allemand, Ocean est très facile à dresser. Toutefois, Anneka souhaite mettre les gens en garde : cet animal ne convient pas à tout le monde.

« Chaque chien-loup a besoin de soins spécialisés. Ce sont des animaux très exigeants qui nécessitent une socialisation constante dès leur plus jeune âge, beaucoup d'exercice et de promenades, un toilettage professionnel toutes les 2 semaines en raison de leur long pelage, des jouets en abondance car ils peuvent détruire votre maison. Une clôture très haute […], de la force pour les tenir en laisse et de la patience. », explique-t-elle.

Posséder un chien-loup est une grande responsabilité et ce type de chien ne doit pas être adopté sur un coup de tête. Ces animaux sont sensibles et s’ils venaient à se retrouver dans un refuge, l’expérience les détruirait.

Anneka précise aussi que ses publications ne sont pas destinées à faire la promotion des chiens-loups bleus, mais servent à « l’évasion et à la narration fantastique ». La Britannique enjoint donc les admirateurs d’Ocean à bien réfléchir avant d’adopter et à plutôt profiter de ce magnifique animal à distance grâce à ses réseaux sociaux.