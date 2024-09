Ce chien errant sauve une station-service après avoir été longtemps nourri par les employés

Quand Gringo vivait dans la rue, il a trouvé du réconfort auprès des employés d’une station service. Le chien se sentait en sécurité avec eux et ceux-ci prenaient soin de lui. Un jour, quand l’occasion s’est présentée, il a décidé de leur rendre la pareille, quitte à mettre sa vie en danger.

Une station service de Lima, au Pérou, est fréquemment la cible de malfaiteurs qui tentent de la braquer pour récupérer l’argent dans la caisse. Mais depuis quelque temps, un fervent défenseur protège les lieux et le personnel. Il s’agit de Gringo, un chien errant qui a noué un lien très fort avec les employés.

Ceux-ci voyaient le canidé errer à proximité du poste à essence, rapportait Must Share News, et ont eu pitié de lui. À l’époque, il était maigre et en mauvais état général. Ils l’ont alors pris sous leurs ailes, lui offrant des repas quotidiens pour lui donner un petit coup de pouce.

AzPost / Youtube

Une bienveillance mutuelle

Pour ce chien qui avait été abandonné selon ses bienfaiteurs, cette bienveillance était un cadeau du ciel. Il avait en quelque sorte trouvé une famille à laquelle il s'était attaché. Puisqu’il avait désormais des gens sur qui compter, il n’a pas hésité à sortir les crocs pour les protéger quand des voleurs ont fait leur apparition dans la station.

Celle-ci se trouvait dans une zone insécuritaire et était à la merci des braqueurs. En à peine une semaine, elle avait été victime de 4 vols, et plus d’une dizaine en un mois. Mais cette série a pris fin quand Gringo s’est désigné gardien des lieux.

Il a chargé les voleurs

Pour la 5eme fois, des bandits ont pénétré dans l’établissement en menaçant les employés. Ils voulaient de l’argent et ne comptaient pas partir sans leur butin. En les voyant, Gringo n’est pas resté de marbre et a décidé de défendre ce qu’il considérait comme sa maison. Il est parvenu à faire fuir les braqueurs, lesquels ont tenté de le blesser dans l’action. Heureusement, la boule de poils s’en est sortie indemne.

Quand les employés ont partagé ce récit à leur direction, celle-ci a décidé d’offrir à Gringo le poste d’agent de sécurité. Il vit désormais sur place et a sa propre niche, 3 repas par jour, ainsi que son propre badge avec sa photo !

AzPost / Youtube